"Російська українка" Таїсія Повалій показала свій новий паспорт (фото)

Рік тому співачка перевезла в Росію свою 80-річну матір, яка не хотіла до останнього покидати Україну. Сама ж Повалій вже змінила українськмй паспорт на російський.

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59-річна співачка Таїсія Повалій, яка родом з України, похизувалася російським паспортом та розповіла, як вперше голосувала на виборах у Росії. Те, що вона отримала російське громадянство співачка зізналася у своєму інстаграмі опублікувавши фото з російським паспортом у руках.

На фото Повалій зображена на одній із виборчих дільниць в Росії на фоні банера з символікою "V" у російському триколорі, яка вважається символом окупантів з початку повномасштабної війни в Україні. У руках співачка гордо тримає російський паспорт, а на плечах хустку в квітах, яка також є символом російського народу. Співачка не приховує, що рада отримати новий паспорт, попри те, що називає себе російською українкою.

Під фото Повалій також написала, що побувала на виборах і залишила свій голос "за щасливе майбутнє своєї країни". Також співачка написала, що її "розриває гордість" від того, що вона стала частиною "великого народу". За кого саме Повалій віддала голос вона не зізналася, але назвала свій вибір "шляхом до світла та створення".

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Таїсія Повалій Фото: https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Варто відзначити, за інформацією російських ЗМІ, у квітні 2023 року Таїсія Повалій перевезла із Києва до Москви свою 80-річну маму, яка до останнього відмовлялася залишати Україну. Чи її мама також отримала громадянство поки не відомо. Однак, за словами співачки жінка не хотіла покидати Україну.

""Ніколи у житті не поїду! Моя рідна Україно! Нехай мене тут вбивають", — щоразу казала мені вона, — зізналася Повалій. — І тільки коли я сказала, що не приїду, якщо вона помре, моя мужня мама зібрала валізку, взяла кішку і 30 квітня минулого року, пройшовши машиною шлях у дві тисячі кілометрів з Києва через західну Україну, Польщу та Білорусь, приїхала до Москви. Саме тому того року мене не було на ювілеї Філіпа Кіркорова – я навіть не могла сказати йому, що їду зустрічати до Бреста маму. До речі, мама раніше ніколи в житті в Москві не була",- розповіла Повалій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак зібралася отримувати паспорт РФ, — росЗМІ. Крім цього, Фокус писав, зірка "Чорного ворона" вистрілив у колегу по знімальному майданчику.