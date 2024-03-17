"Русская украинка" Таисия Повалий показала свой новый паспорт (фото)

Год назад певица перевезла в Россию свою 80-летнюю мать, которая не хотела до последнего покидать Украину. Сама же Повалий уже сменила украинский паспорт на российский.

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59-летняя певица Таисия Повалий, которая родом из Украины, похвасталась российским паспортом и рассказала, как впервые голосовала на выборах в России. То, что она получила российское гражданство певица призналась в своем инстаграме опубликовав фото с российским паспортом в руках.

На фото Повалий изображена на одном из избирательных участков в России на фоне баннера с символикой "V" в российском триколоре, которая считается символом оккупантов с начала полномасштабной войны в Украине. В руках певица гордо держит российский паспорт, а на плечах платок в цветах, который также является символом русского народа. Певица не скрывает, что рада получить новый паспорт, несмотря на то, что называет себя русской украинкой.

Под фото Повалий также написала, что побывала на выборах и оставила свой голос "за счастливое будущее своей страны". Также певица написала, что ее "разрывает гордость" от того, что она стала частью "великого народа". За кого именно Повалий отдала голос она не призналась, но назвала свой выбор "путем к свету и созиданию".

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Таисия Повалий Фото: https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Стоит отметить, по информации российских СМИ, в апреле 2023 года Таисия Повалий перевезла из Киева в Москву свою 80-летнюю маму, которая до последнего отказывалась покидать Украину. Получила ли ее мама также гражданство пока не известно. Однако, по словам певицы женщина не хотела покидать Украину.

""Никогда в жизни не уеду! Моя родная Украина, пусть меня здесь убивают", — каждый раз говорила мне она, — призналась Повалий, — И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моя мужественная мама собрала чемоданчик, взяла кошку и 30 апреля прошлого года, пройдя на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Беларусь, приехала в Москву. Именно поэтому в том году меня не было на юбилее Филиппа Киркорова — я даже не могла сказать ему, что еду встречать в Брест маму. Кстати, мама раньше никогда в жизни в Москве не была",- рассказала Повалий.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак собралась получать паспорт РФ, — росСМИ. Кроме этого, Фокус писал, звезда "Черного ворона" выстрелил в коллегу по съемочной площадке.