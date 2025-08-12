"Это ослепляет глаза": поэт Рыбчинский назвал сумму, за которую Повалий продалась России

Украинский поэт Юрий Рыбчинский вспомнил, что Таисию Повалий, которая поддерживает Россию в войне, удалось "купить" за миллион долларов. Еще во времена Януковича певицу с мужем пригласили в пророссийскую политсилу за крупную сумму.

Автор хитов в интервью Наталье Влащенко говорит, что переломный момент во взглядах Повалий произошел в 2012 году, когда беглый президент Янукович пригласил ее в свою партию.

Сначала та отказалась. Впрочем, цена вопроса изменила ее мнение.

"Переломный момент наступил, когда Янукович пригласил Повалий депутатом вторым номером в свой список. Когда Лихута (муж Повалий — Ред.) и она отказались, то им было заплачено, как говорил сам Лихута, миллион долларов. Вот с этого все начинается", — говорит Юрий Рыбчинский.

Автор многих известных украинских песен добавил, что у таких людей как Повалий на первом месте стоят деньги.

"Все зависит от того, какие главные ценности у того или иного человека. Конечно, если для человека на первом месте деньги, то этого человека очень легко покупать. Неважно, какая фамилия. Кто больше платит, там и родина. Кто больше платит, тот и заказывает музыку. Это ослепляет глаза", — считает поэт.

Впрочем, по мнению господина Юрия, на самом деле это несчастные люди. Им кажется, что россияне к ним будут относиться с большим уважением, но "предателей не любят и им не доверяют".

Таисия Повалий с мужем Фото: Соцсети

Где сейчас Повалий

Еще после Революции Достоинства певица выехала в РФ и поселилась в Москве. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Повалий поддержала россиян в войне против украинцев. В 2024 году СБУ выдвинула певице подозрение по трем статьям уголовного кодекса — за коллаборационистскую деятельность, призывы к войне, оправдание агрессии против Украины. Кроме того, на экс-депутата наложены санкции СНБО и арестованы все активы.

