Сын Таисии Повалий отреагировал на конфискацию имущества его матери

Денис Повалий сейчас вместе с мамой находится на территории РФ. Зато отреагировал на санкции мужчина на украинском языке.

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41-летний сын Народной артистки Украины Таисии Повалий Денис, которая после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, которое начала РФ, стала на сторону оккупантов, отреагировал на санкции против его матери, которые принял Высший антикоррупционный суд. Свое мнение относительно ситуации мужчина высказал у себя на странице в Инстаграм.

Так, Денис Повалий выразил свое несогласие относительно решения суда конфисковать в пользу государства автомобиль марки BMW, права на 9 песен, которые исполняла Таисия Повалий и оружие, которое было обнародовано вчера, 23 октября.

Сын певицы отметил, что нельзя только за позицию человека, который нравится не всем лишать его всего имущества. Денис Повалий назвал такие "методы советскими".

Интересно, что несмотря на то, что Денис вместе с матерью живет в России, написал свое мнение на украинском языке.

Денис Повалий о санкциях его матери Фото: скрин

"У нас есть пять дней, чтобы подать апелляцию", — отреагировал Денис Повалий

Заметим, что Таисия Повалий с первых дней войны в Украине выступила в поддержку Владимира Путина и назвала войну спасением. Уже впоследствии артистка заявляла, что братские народы пытаются поссорить и то, что ее миссия помирить их.

Напомним, ранее мы писали, Рыбчинский прошелся по Повалий, которая поддержала войну в Украине.

Кроме этого, Фокус писал, что не только Повалий и Лорак: 13 народных артистов Украины, которых могут лишить госнаград.