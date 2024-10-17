"Самая главная цель": поддержавшая войну в Украине Таисия Повалий заговорила о мире с РФ

Таисия Повалий в очередной раз сделала циничное заявление о мире между украинским и российским народами.

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Певица Таисия Повалий, которая поддержала полномасштабную войну в Украине, сказала, что мечтает о перемирии между украинским и российским народами. Об этом она заявила в интервью российской блогерше Натямбе.

Так, в разговоре артистка сообщила, что мечтает выпустить российско-украинский альбом, то есть, чтобы было половина песен на украинском языке, а половина на русском. На что журналистка уточнила, не боится ли певица, что ее поклонники могут захейтить за такую работу. На что артистка ответила, что чувствует необходимость помирить народы, которые сейчас воюют.

"Я хочу, чтобы мы снова начали дружить. Это моя самая главная цель. Я чувствую, что нас поссорили умышленно, а мы должны назло всем дружить", — сказала Повалий.

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Киевской области. После окончания местного музыкального училища певица устроилась в Киевский государственный мюзик-холл. В 1995 году получила звание заслуженной артистки Украины.

С 2012 по 2014 год Повалий была народным депутатом Украины, с сентября 2022 года находится под санкциями в Украине. В сентябре 2024-го стало известно, что украинский Минюст намерен конфисковать имущество певицы. Согласно иску, речь идет о нескольких объектах недвижимости, машинах и правах на музыку.

Что Повалий говорила об Украине?

Российские СМИ певица заявляет, что по-прежнему испытывает любовь к своей родине.

"Я очень люблю Украину — ту настоящую, которая была до оранжевой революции. Россияне и украинцы — один народ. Как мы предположили такое, что какая-то третья сила нас подтолкнула к войне?! Я понимаю, что есть моменты и каждый раз переживаю, как в зале воспримут украинские песни", — рассказывала певица, поддержавшая войну в Украине.

Кроме этого, недавно на гала-вечере в России исполнительница выразила надежду, что уже скоро она сможет воссоединиться с близкими.

"Знаете, самое главное, что хочу сказать. Ведь это все час, все пройдет, это пройдет очень скоро. И мы снова будем петь, все вместе будем сидеть за одним столом. Потому что немного люди одурманены, они заблудились немного, но ничего. Я имею в виду моих родственников", — подчеркнула собеседница издания.

Таисия Повалий поддерживает полномасштабную войну в Украине

"Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь это вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией", — объясняла артистка свою позицию.

Также Повалий назвала Россию спасением для украинских артистов. Певица призналась, что с 2014 года ей пришлось затаиться и просто ждать перемен. Все обещания украинского президента Владимира Зеленского она назвала обманом, а состояние своих коллег — "затуманенными".

Таисия Повалий Фото: Из открытых источников

Как Повалий относится к России

В марте 2024 года Таисия Повалий получила гражданство России и проголосовала на выборах президента. Артистка заявила, что отдала свой голос за счастливое будущее страны. По словам Повалий, она гордится тем, что является частью великого народа.

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны — России. Меня распирает невероятная гордость за то, что я являюсь частью великого народа. За кого я проголосовала? За путь к свету и созиданию!" — заявляла Повалий.

Певица живет на территории России с начала специальной военной операции в Украине. Она заявила, что видит, как РФ меняется к лучшему. Повалий считает, что граждане страны преодолеют все трудности уже в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских звезд получил гражданство РФ.

Кроме этого, Фокус писал, о 13 народных артистах Украины, которых могут лишить госнаград.