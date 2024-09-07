На Таисию Повалий могут наложить санкции: Минюст подал иск

Среди имущества, которое Министерство юстиции планирует взыскать с певицы, есть земельные участки, дома, транспортные средства и имущественные права на музыку и слова к произведениям.

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Министерством юстиции Украины подан иск в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к певице Таисии Повалий. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В Минюсте отметили, что Повалий Таисия Николаевна — украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывший народный депутат Украины от партии "Партии Регионов" (2012-2014 годах), которая сейчас живет в Москве и известна из-за своих пророссийских взглядов.

Ведомство планирует взыскать с певицы имущество, которым она владеет прямо и опосредованно, то есть через физических лиц. Это:

объекты недвижимого имущества — 7 земельных участков, жилой дом и домовладение;

транспортные средства — 2 автомобиля;

устройства для отстрела патронов — 4 единицы;

имущественные права на музыку и слова к произведению — 8 музыкальных произведений.

Напомним, Таисия Повалий выехала из Украины незадолго до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. С тех пор она живет в Российской Федерации. В марте этого года стало известно, что артистка получила паспорт РФ и впервые проголосовала на выборах президента России.

Впоследствии Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Таисии Повалий. Певица оправдывает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и публично поддерживает Кремль.

Впоследствии Таисия Повалий называла Россию спасением для своих украинских коллег. Она отмечала, что впоследствии Киев просто их бы уничтожил. Также певица добавила, что среди коллег было немало тех, кто действительно рад, когда президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции".