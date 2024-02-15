Таисия Повалий получила от СБУ подозрение по трем статьям: подробности (фото)

По данным следствия, артистка восхваляла Владимира Путина, героизировала российских военных и пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев.

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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении певице и народному депутату 8-го созыва Таисии Повалий, которая оправдывает агрессивную войну Российской Федарации против Украины и публично поддерживает Кремль. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следователей, Повалий получила российское гражданство.

"Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборационистка восхваляла Путина и призывала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев", — заявили в СБУ.

Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению главы оккупационной администрации Луганщины выступила на концерте во временно неподконтрольном Луганске. Со сцены артистка поддержала российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.

Экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности Повалий в пользу Москвы. Следователи заочно сообщили ей о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Поскольку певица находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления.

Напомним, Таисия Повалий в 2014 году уехала в Россию. Там певица регулярно выступает на сцене Кремля. Так, 1 января 2023 года на новогоднем огоньке она спела россиянам украинскую песню "Червона рута". А 9 мая 2022 года исполнила на украинском языке "Песню про рушник".

В среду, 14 февраля, певица Лолита Милявская заявила, что отправится на Донбасс и восстановит храм "на одной из новых территорий".