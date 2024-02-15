Таїсія Повалій отримала від СБУ підозру за трьома статтями: подробиці (фото)

За даними слідства, артистка вихваляла Володимира Путіна, героїзувала російських військових і намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Related video

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співачці і народній депутатці 8-го скликання Таїсії Повалій, яка виправдовує агресивну війну Російської Федарації проти України і публічно підтримує Кремль. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, Повалій отримала російське громадянство.

"Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ", — заявили в СБУ.

Крім того у вересні 2023 року Повалій на запрошення очільника окупаційної адміністрації Луганщини виступила на концерті у тимчасово непідконтрольному Луганську. Зі сцени артистка підтримала російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності Повалій на користь Москви. Слідчі заочно повідомили їй про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ ⁠ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

⁠ ⁠ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Оскільки співачка перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

Нагадаємо, Таїсія Повалій у 2014 році виїхала до Росії. Там співачка регулярно виступає на сцені Кремля. Так, 1 січня 2023 року на новорчіному вогнику вона заспівала росіянам українську пісню "Червона рута". А 9 травня 2022 року виконала українською мовою "Пісню про рушник".

У середу, 14 лютого, співачка Лоліта Мілявська заявила, що вирушить на Донбас і відновить храм "на одній із нових територій".