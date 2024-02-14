Наслідки "голої" вечірки. На Донбас приїде Лоліта

Співачка вже повідомила, що відновлюватиме храм "на одній із нових територій". Лоліту Мілявську почали "скасовувати" після скандальної вечірки Насті Івлєєвої.

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Співачка Лоліта Мілявська пообіцяла вирушити на Донбас і відновити храм "на одній із нових територій". У співачки почалися проблеми після скандальної "майже голої вечірки" Насті Івлєєвої: її концерти скасували, а її саму вирізали з новорічних шоу. Раніше на Донбас вирушив ще один учасник вечірки, який розкаявся, — Філіп Кіркоров. Про це пише Meduza.

Про те, що вона вирушає на окуповану частину Донецької та Луганської областей, Мілявська повідомила у своєму Instagram. Вона опублікувала відео зі зверненням до "громадських діячів", через яких, за її словами, скасували концерти її ювілейного туру.

Пост Лоліти Мілявської

"Дорогі мої громадські працівники, я щойно прочитала в пресі, що мої концерти ювілейні по країні скасовано — і саме на прохання громадськості, тому що вони не вважають мене такою, що достатньо розкаялася", — каже Лоліта.

Відео співачка записала в халаті, перебуваючи, судячи з усього, у себе вдома, або в готелі. Лодіта заявила, що її "проклинають" тепер по обидва боки, маючи на увазі, мабуть, і Росію, і Україну, оскільки вона згадала, що їй заборонено в'їзд на 10 років.

Вона запитала у "громадських діячів", де вони були? А потім розповіла, що впродовж багатьох років вона "їздила по госпіталях під час різних збройних зіткнень", допомагала пораненим військовим і "купувала обладнання та телевізори в палати".

За її словами, вона не могла б стати лікарем або військовослужбовцем. "Але моя зброя — це вихід на сцену. Саме цьому я присвячувала всі 40 років свого життя", — каже Лоліта, пояснивши, що цим вона допомагала людям, яким після її концертів, зокрема, хотілося "робити щось корисне для країни".

"Коли вже з нашого боку, з боку моєї батьківщини почали писати: "Щоб ти здохла, тварюко, щоб здохла вся твоя сім'я", — мені так хотілося сказати щоразу: "Побойтесь бога". Саме тому я зараз братиму участь у відновленні храму на одній із нових територій. Давайте так: я буду храм відновлювати, а ви самі знаєте, чому радіти", — заявила співачка.

Нагадаємо, Лоліту Мілявську в РФ "скасували" після вечірки з дрес-кодом almost naked ("майже голий"), організованої Настею Івлєєвою, яка відбулася в московському клубі "Мутабор". Вечірка хоч і була нібито закритою, але в соцмережах з'явилися фото і відео, після чого деяких учасників звинуватили в "пропаганді ЛГБТ", а артистів, які на ній побували, почали перевіряти на несплату податків, скасовувати їхні концерти і вирізати з уже знятих фільмів і шоу.

Лоліта на "майже голій вечірці" Івлєєвої Фото: РИА Новости

Власник клубу "Мутабор", у якому проходила вечірка Івлєєвої, на початку січня розповів, що подарував храму Знамення ікони Божої Матері фрагменти мощей святого Миколая Чудотворця.

У підсумку російського репера Vacio, справжнє ім'я якого Микола Васильєв, який раніше відвідував "майже голу" вечірку Насті Івлєєвої, визнали придатним для служби в лавах ЗС РФ і він вирушить служити вже навесні.

А Філіп Кіркоров, повернувшись зі США, поїхав 13 лютого на Донеччину і виступав в окупованій Горлівці в госпіталі. Раніше Донбас відвідував ще один "фігурант" скандалу — Діма Білан.