Наслідки "голої" вечірки. На Донбас приїде Лоліта
Співачка вже повідомила, що відновлюватиме храм "на одній із нових територій". Лоліту Мілявську почали "скасовувати" після скандальної вечірки Насті Івлєєвої.
Співачка Лоліта Мілявська пообіцяла вирушити на Донбас і відновити храм "на одній із нових територій". У співачки почалися проблеми після скандальної "майже голої вечірки" Насті Івлєєвої: її концерти скасували, а її саму вирізали з новорічних шоу. Раніше на Донбас вирушив ще один учасник вечірки, який розкаявся, — Філіп Кіркоров. Про це пише Meduza.
Про те, що вона вирушає на окуповану частину Донецької та Луганської областей, Мілявська повідомила у своєму Instagram. Вона опублікувала відео зі зверненням до "громадських діячів", через яких, за її словами, скасували концерти її ювілейного туру.
"Дорогі мої громадські працівники, я щойно прочитала в пресі, що мої концерти ювілейні по країні скасовано — і саме на прохання громадськості, тому що вони не вважають мене такою, що достатньо розкаялася", — каже Лоліта.
Відео співачка записала в халаті, перебуваючи, судячи з усього, у себе вдома, або в готелі. Лодіта заявила, що її "проклинають" тепер по обидва боки, маючи на увазі, мабуть, і Росію, і Україну, оскільки вона згадала, що їй заборонено в'їзд на 10 років.
Вона запитала у "громадських діячів", де вони були? А потім розповіла, що впродовж багатьох років вона "їздила по госпіталях під час різних збройних зіткнень", допомагала пораненим військовим і "купувала обладнання та телевізори в палати".
За її словами, вона не могла б стати лікарем або військовослужбовцем. "Але моя зброя — це вихід на сцену. Саме цьому я присвячувала всі 40 років свого життя", — каже Лоліта, пояснивши, що цим вона допомагала людям, яким після її концертів, зокрема, хотілося "робити щось корисне для країни".
"Коли вже з нашого боку, з боку моєї батьківщини почали писати: "Щоб ти здохла, тварюко, щоб здохла вся твоя сім'я", — мені так хотілося сказати щоразу: "Побойтесь бога". Саме тому я зараз братиму участь у відновленні храму на одній із нових територій. Давайте так: я буду храм відновлювати, а ви самі знаєте, чому радіти", — заявила співачка.
Нагадаємо, Лоліту Мілявську в РФ "скасували" після вечірки з дрес-кодом almost naked ("майже голий"), організованої Настею Івлєєвою, яка відбулася в московському клубі "Мутабор". Вечірка хоч і була нібито закритою, але в соцмережах з'явилися фото і відео, після чого деяких учасників звинуватили в "пропаганді ЛГБТ", а артистів, які на ній побували, почали перевіряти на несплату податків, скасовувати їхні концерти і вирізати з уже знятих фільмів і шоу.
Власник клубу "Мутабор", у якому проходила вечірка Івлєєвої, на початку січня розповів, що подарував храму Знамення ікони Божої Матері фрагменти мощей святого Миколая Чудотворця.
У підсумку російського репера Vacio, справжнє ім'я якого Микола Васильєв, який раніше відвідував "майже голу" вечірку Насті Івлєєвої, визнали придатним для служби в лавах ЗС РФ і він вирушить служити вже навесні.
А Філіп Кіркоров, повернувшись зі США, поїхав 13 лютого на Донеччину і виступав в окупованій Горлівці в госпіталі. Раніше Донбас відвідував ще один "фігурант" скандалу — Діма Білан.