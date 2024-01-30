Російського репера "зі шкарпеткою на геніталіях" визнано придатним і він піде служити у ЗС РФ

Репер опинився в центрі скандалу, коли з'явився на вечірку Насті Івлєєвої з "майже голим дрес-кодом" у шкарпетці на геніталіях. Як і інші учасники вечірки, він вибачився, але це не допомогло.

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Російського репера Vacio, справжнє ім'я якого Микола Васильєв, який раніше відвідував "майже голу" вечірку Насті Івлєєвої, що відбулася в нічному клубі "Мутабор", визнали придатним для служби в лавах ЗС РФ. Про це пише НСН.

Раніше Єкатеринбурзький військкомат не призвав музиканта через проблеми зі здоров'ям, — він страждає на псоріаз, — проте співробітники військкомату в Москві визнали, що його фізичний стан дає змогу пройти службу в лавах російської армії.

Адвокат Васильєва, Роман Попов, заявив, що його клієнта призиватимуть і він піде в армію вже навесні.

Vacio в залі суду Фото: Скриншот

"Служитиме там, куди Батьківщина пошле. Куди призивають — туди і піде, там не вибирають. Залежно від категорії придатності, вона ще не визначена", — заявив адвокат. Сам репер коментарів не давав, тож Попов також заявив, що репер "не втече за кордон".

"За кордон не втече, не злякається. Почесний обов'язок кожного громадянина Російської Федерації — службу пройде!", — сказав Попов.

Нагадаємо, вечірка з дрес-кодом almost naked ("майже голий") відбулася в московському клубі "Мутабор" у ніч на 21 грудня.

Vacio і Настя Івлєєва на вечірці Фото: Ксенія Собчак/Telegram

На ній були присутні, серед інших, Настя Івлєєва, Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак, Лоліта.

Фото і відео з вечірки поширилися соцмережами, тож їх почали "скасовувати". Учасникам довелося публічно вибачатися, тому що депутати Держдуми зажадали перевірити захід на пропаганду ЛГБТ та інші порушення.

Vacio і Ксенія Собчак Фото: Ксенія Собчак/Telegram

Івлєєва і Vacio, як і решта, вибачилися, але їх почали вирізати з телеефірів, відмовляти в рекламних колабораціях і скасовувати концерти.

Репера Лефортовський суд Москви спочатку заарештував музиканта на 15 діб у справі про дрібне хуліганство і призначив йому штраф у розмірі 200 тисяч рублів за протоколом про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин або зміни статі (ч. 3 ст. 6.21 КпАП).

Потім Vacio дали ще 10 діб арешту за протоколом за ч. 2 ст. 20.1 КпАП (дрібне хуліганство з чиненням опору співробітнику поліції).

16 січня репер сказав, що отримав повістку до військкомату.

28 січня Ксенія Собчак заявила, що відео з вечірки Івлєєвої "дійшли" до президента Росії Володимира Путіна через Микиту Михалкова. Сам Михалков це заперечує.

Співачка українського походження Анна Asti разом із чоловіком покинула РФ після скасування концертів на тлі скандалу і скасувала всі концерти до березня 2024 року. Раніше повідомлялося, що її можуть позбавити російського громадянства.