Российский рэпер "с носком на гениталиях" признан годным и пойдет служить в ВС РФ

Рэпер очутился в центре скандала, когда явился на вечеринку Насти Ивлеевой с "почти голым дресс-кодом" в носке на гениталиях. Как и прочие участники вечеринки он извинился, но это не помогло.

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Российский рэпер Vacio, настоящее имя которого Николай Васильев, ранее посещавший "почти голую" вечеринку Насти Ивлеевой, которая прошла в ночном клубе "Мутабор", был признан годным для службы в рядах ВС РФ. Об этом пишет НСН.

Ранее Екатеринбургский военкомат не призвал музыканта из-за проблем со здоровьем, — он страдает псориазом, — однако сотрудники военкомата в Москве сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в рядах российской армии.

Адвокат Васильева, Роман Попов, заявил, что его клиента будут призывать и он пойдет в армию уже весной.

Vacio в зале суда Фото: Скриншот

"Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают – туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена", — заявил адвокат. Сам рэпер комментарии не давал, так что Попов также заявил, что рэпер "не сбежит за границу".

"За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации – службу пройдет!", — сказал Попов.

Напомним, вечеринка с дресс-кодом almost naked ("почти голый") прошла в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря.

Vacio и Настя Ивлеева на вечеринке Фото: Ксения Собчак/Telegram

На ней присутствовали, среди прочих, Настя Ивлеева, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита.

Фото и видео с вечеринки распространились по соцсетям, так что их начали "отменять". Участникам пришлось публично извиняться, потому что депутаты Госдумы потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ и прочие нарушения.

Vacio и Ксения Собчак Фото: Ксения Собчак/Telegram

Ивлеева и Vacio, как и остальные, принесли извинения, но их начали вырезать из телеэфиров, отказывать в рекламных коллаборациях и отменять концерты.

Рэпера Лефортовский суд Москвы изначально арестовал музыканта на 15 суток по делу о мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

Затем Vacio дали еще 10 суток ареста по протоколу по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции).

16 января рэпер сказал, что получил повестку в военкомат.

28 января Ксения Собчак заявила, что видео с вечеринки Ивлеевой "дошли" до президента России Владимира Путина через Никиту Михалкова. Сам Михалков это отрицает.

Певица украинского происхождения Анна Asti вместе с мужем покинула РФ после отмены концертов на фоне скандала и отменила все концерты до марта 2024 года. Ранее сообщалось, что ее могут лишить российского гражданства.