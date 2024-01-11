Рэпера с "носком на гениталиях" призвали в российскую армию

Российского рэпера Vacio, который стал звездой "полуголой вечеринки" Насти Ивлеевой заберут в армию. Ожидается, что в ряды ВС РФ рэпер попадет весной.

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Рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), которого арестовали за носок на гениталиях на "полуголой вечеринке" Насти Ивлеевой, отправят служить в российскую армию во время весеннего призыва. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что таким образом 25-летний Васильев решил таким образом "искупить свою вину" и "отдать долг родине". Также утверждается, что таким образом рэпер хочет доказать, что не имеет никакого отношения к ЛГБТ.

Vacio на полуголой вечеринке Фото: КоммерсантЪ

В то же время "Радио Свобода" сообщает, что Vacio (Николай Васильев), отбывающий уже второй административный арест после участия в вечеринке, которая проходила в московском клубе "Мутабор", получил повестку в военкомат на 9 января.

7 января к рэперу, который тогда был в спецприемнике, пришел член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Алексей Лобарев.

Васильев рассказал Лобареву, что после того, как он отбыл 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве, его отвезли в военкомат в районе станции метро "Белорусская", где вручили повестку на 9 января, а затем отвезли в полицию для профилактической беседы. Во время этой беседы нецензурно обругал тех, кто его снимал на вечеринке, после чего его снова отвезли в Лефортовский суд, где ему назначили 10 суток ареста — по обвинению в мелком хулиганстве.

Vacio в зале суда Фото: Скриншот

В день, на который выписана повестка, рэпер будет находиться в спецприемнике, но при этом его признали негодным к службе в армии.

Напомним, частная вечеринка в клубе "Мутабор", посвященная открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак и прочие знаменитости. Дресс-код "almost naked" предполагал минимум одежды. Например, хозяйка вечера Настя Ивлеева была в нижнем белье и прозрачной комбинации. Vacio явился в носке на гениталиях и с надписью на спине.

Ксения Собчак и рэпер Vacio на "полуголой вечеринке" Фото: Ксения Собчак/Telegram

Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали грандиозный скандал. Участников требовали проверить на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и экстремизма, а также призвали к бойкоту гостей, присутствовавших на мероприятии.

Российские звезды принялись записывать покаянные видео, но их стали "отменять": убирать из новогодних эфиров, а Филиппа Киркорова и вовсе вырезали из фильма "Иван Васильевич меняет все".

Анастасия Ивлеева, как организатор вечеринки, была оштрафована на 100 тысяч рублей, банк "Тинькофф" и компания МТС прекратили с ней рекламное сотрудничество. По некоторым данным Ивлеева уехала из РФ.

Филипп Киркоров сообщил, что решил передать свой гонорар за участие в новогоднем выпуске шоу "Маска" на НТВ жителям Белгорода, которые пострадали при обстреле города 30 декабря.

А московский предприниматель Михаил Данилов – владелец клуба "Мутабор", где и проходила вечеринка, передал Русской православной церкви частицу мощей Николая Чудотворца, которую ранее приобрел в Ватикане с сертификатом подлинности.

Но арестовали из гостей вечеринки только Vacio.

Напомним, также проблемы начались у певицы Анны Дзюбы, которая переехала в РФ и выступает под псевдонимом Anna Asti. Она была на вечеринке Ивлеевой, так что ее новогоднее выступление перенесли на "неопределенный срок", а по поводу гражданства — начали проверку.