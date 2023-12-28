Предательнице Asti "не сладко" в России: певицу могут лишить паспорта и концертов (фото)

Артистка украинского происхождения Anna Asti "засветилась" на "голой вечеринке" в Москве. Теперь, по данным медиа, ее новогоднее выступление перенесли на "неопределенный срок", а по поводу гражданства — начали проверку.

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Певицу из Украины Анну Дзюбу, которая несмотря на войну решила строить карьеру в России под псевдонимом Anna Asti, могут лишить вражеского гражданства. Об этом 27 декабря проинформировали в медиа "ВЧК-ОГПУ".

Сообщается, что Управление по вопросам миграции МВД РФ начало проверку обоснованности наделения Дзюбы гражданством. Его певица-предательница получила в 2023 году.

В медиа предположили, что такое внимание к Asti связано с ее участием в "голой вечеринке", которая прогремела в сети и уже обернулась последствиями для других участников. Мероприятие было организовано российским блогером Анастасией Ивлеевой.

Фото с "голой вечеринки" в Москве Фото: Соцсети

"Российская власть решила на полную оторваться сама на участниках "голой вечеринки", а заодно и дать выпустить пар пропагандистам, кляузникам, силовикам и прочим рассерженным. Ведь еще так удачно сложилось, что вхожих в семьи, гостиные и т.д., там не оказалось. А как отрываются дети высших чиновников мы никогда не увидим", — отметили авторы контента.

Кроме того, Дзюбе начали отменять концерты. В частности, ее новогоднее выступление в московском клубе Gipsy было отменено. Об этом написали в медиа Baza.

В клубе объяснили решение "независящими от них причинами". Теперь москвичей в новогоднюю ночь будет развлекать певец Jony, а выступление Asti перенесли на "неопределенный срок".

Фото: Baza Фото: Baza

Также в соцсетях появились слухи, что Дзюбу вместе с коллегой Филиппом Киркоровым уберут из российского новогоднего фильма. Это косвенно подтвердила гендиректор вражеского телеканала Тина Канделаки.

Канделаки заявила, что некоторые сцены фильма действительно переснимают. По ее словам, кино от этого станет лишь "интереснее, острее и провокативнее". Также уже был изменен постер киноленты.

Фото: Baza Фото: Baza Фото: Baza

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева устроила в Москве "голую вечеринку" и пригласила туда звезд. Теперь ее проверяет налоговая, кроме штрафов вражеской инфлюенсерке грозит заключение.

На "голую вечеринку" пришел и певец-путинист Филипп Киркоров. После этого его начали вырезать из программ для телевидения.