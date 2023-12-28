Зрадниці Asti "не солодко" в Росії: співачку можуть позбавити паспорта і концертів (фото)

Артистка українського походження Anna Asti "засвітилася" на "голій вечірці" в Москві. Тепер, за даними медіа, її новорічний виступ перенесли на "невизначений термін", а щодо громадянства — почали перевірку.

Related video

Співачку з України Ганну Дзюбу, яка попри війну вирішила будувати кар’єру в Росії під псевдонімом Anna Asti, можуть позбавити ворожого громадянства. Про це 27 грудня проінформували у медіа "ВЧК-ОГПУ".

Повідомляється, що Управління з питань міграції МВС РФ розпочало перевірку щодо обґрунтованості наділення Дзюби громадянством. Його співачка-зрадниця отримала у 2023 році.

У медіа припустили, що така увага до Asti пов’язана з її участю у "голій вечірці", яка прогриміла в мережі та вже обернулась наслідками для інших учасників. Захід був організований російською блогеркою Анастасією Івлєєвою.

Фото з "голої вечірки" в Москві Фото: Соцмережі

"Російська влада вирішила на повну відірватися сама на учасниках "голої вечірки", а заразом і дати випустити пар пропагандистам, кляузникам, силовикам і іншим розсердженим. Адже ще так вдало склалося, що вхожих у сім'ї, вітальні тощо, там не виявилося. А як відриваються діти найвищих чиновників ми ніколи не побачимо", — зазначили автори контенту.

Окрім того, Дзюбі почали скасовувати концерти. Зокрема, її новорічний виступ у московському клубі Gipsy був скасований. Про це написали у медіа Baza.

У клубі пояснили рішення "незалежними від них причинами". Тепер москвичів у новорічну річ розважатиме співак Jony, а виступ Asti перенесли на "невизначений термін".

Фото: Baza Фото: Baza

Також у соцмережах з’явилися чутки, що Дзюбу разом з колегою Філіпом Кіркоровим приберуть з російського новорічного фільму. Це опосередковано підтвердила гендиректорка ворожого телеканалу Тіна Канделакі.

Канделакі заявила, що деякі сцени фільму дійсно перезнімають. З її слів, кіно від цього стане лише "цікавішим, гострішим і провокативнішим". Також вже був змінений постер кінострічки.

Фото: Baza Фото: Baza Фото: Baza

Нагадаємо, блогерка Анастасія Івлєєва влаштувала у Москві "голу вечірку" та запросила туди зірок. Тепер її перевіряє податкова, окрім штрафів ворожій інфлюенсерці загрожує ув’язнення.

На "голу вечірку" завітав і співак-путініст Філіп Кіркоров. Після цього його почали вирізати з програм для телебачення.