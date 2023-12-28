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Стиль життя Російсько-українська війна

Зрадниці Asti "не солодко" в Росії: співачку можуть позбавити паспорта і концертів (фото)

Anna Asti, Анна Asti, Анна Асті, Ана Асті, Івлєєва, Настя Івлєєва, гола вечірка, вечірка Івлєєвої 2023, вечірка Насті Івлєєвої 2023
Фото: Соцмережі | Anna Asti "засвітилась" на скандальній вечірці Насті Івлєєвої

Артистка українського походження Anna Asti "засвітилася" на "голій вечірці" в Москві. Тепер, за даними медіа, її новорічний виступ перенесли на "невизначений термін", а щодо громадянства — почали перевірку.

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Співачку з України Ганну Дзюбу, яка попри війну вирішила будувати кар’єру в Росії під псевдонімом Anna Asti, можуть позбавити ворожого громадянства. Про це 27 грудня проінформували у медіа "ВЧК-ОГПУ".

Повідомляється, що Управління з питань міграції МВС РФ розпочало перевірку щодо обґрунтованості наділення Дзюби громадянством. Його співачка-зрадниця отримала у 2023 році.

У медіа припустили, що така увага до Asti пов’язана з її участю у "голій вечірці", яка прогриміла в мережі та вже обернулась наслідками для інших учасників. Захід був організований російською блогеркою Анастасією Івлєєвою.

Anna Asti, Анна Asti, Анна Асті, Ана Асті, Івлєєва, Настя Івлєєва, гола вечірка, вечірка Івлєєвої 2023, вечірка Насті Івлєєвої 2023 Fullscreen
Фото з "голої вечірки" в Москві
Фото: Соцмережі

"Російська влада вирішила на повну відірватися сама на учасниках "голої вечірки", а заразом і дати випустити пар пропагандистам, кляузникам, силовикам і іншим розсердженим. Адже ще так вдало склалося, що вхожих у сім'ї, вітальні тощо, там не виявилося. А як відриваються діти найвищих чиновників ми ніколи не побачимо", — зазначили автори контенту.

Окрім того, Дзюбі почали скасовувати концерти. Зокрема, її новорічний виступ у московському клубі Gipsy був скасований. Про це написали у медіа Baza.

У клубі пояснили рішення "незалежними від них причинами". Тепер москвичів у новорічну річ розважатиме співак Jony, а виступ Asti перенесли на "невизначений термін".

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Фото: Baza
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Фото: Baza

Також у соцмережах з’явилися чутки, що Дзюбу разом з колегою Філіпом Кіркоровим приберуть з російського новорічного фільму. Це опосередковано підтвердила гендиректорка ворожого телеканалу Тіна Канделакі.

Канделакі заявила, що деякі сцени фільму дійсно перезнімають. З її слів, кіно від цього стане лише "цікавішим, гострішим і провокативнішим". Також вже був змінений постер кінострічки.

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Фото: Baza
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Фото: Baza
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Фото: Baza

Нагадаємо, блогерка Анастасія Івлєєва влаштувала у Москві "голу вечірку" та запросила туди зірок. Тепер її перевіряє податкова, окрім штрафів ворожій інфлюенсерці загрожує ув’язнення.

На "голу вечірку" завітав і співак-путініст Філіп Кіркоров. Після цього його почали вирізати з програм для телебачення.