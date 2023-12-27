Загрожує термін: Настю Івлєєву після "голої вечірки" перевіряють на несплату податків

Блогеру загрожує тюремне ув'язнення до п'яти років.

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"Гола вечірка", влаштована блогеркою Анастасією Івлєєвою в московському клубі "Мутабор", куди вона запросила зірок шоу-бізнесу та публічних особистостей, включно з Ксенією Собчак, Дімою Біланом, Філіпом Кіркоровом і Лолітою Мілявською, обернулася для неї дуже великими неприємностями. Проти неї подали позов на мільярд рублів, від неї відвернулися рекламодавці, а тепер до Івлєєвої нагрянули представники Федеральної податкової служби. Про це повідомила директорrf "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна у своєму телеграм-каналі.

За її словами, виїзну податкову перевірку почали вчора за матеріалами головного управління економічної безпеки та протидії корупції МВС Росії.

"І вона має всі шанси завершитися порушенням кримінальної справи. Дякую російській поліції за оперативне реагування на влаштований шабаш під час СВО. Тил у надійних руках", — ідеться в публікації.

Катерина Мізуліна назвала вечірку Івлєєвої шабашем Фото: Скриншот

Ще в травні, коли було порушено справи проти російських блогерів про несплату податків, ДПС зажадала від усіх контрагентів, які у 2020-2022 роках замовляли послуги у компаній Івлєєвої, надати інформацію, яка насамперед стосується реклами. Такі вимоги отримали понад 20 рекламних агентств.

За словами юристrb креативного агентства Blacklight Анастасії Краснікової, яка співпрацює з Івлєєвою, вся їхня спільна робота відбувалася в межах закону.

"Були складені документи як із підрядником. Усіх термінів і умов дотримувалися. По одному з клієнтів також маркували рекламу в її соцмережах відповідно до закону "про маркування реклами", — заявила вона.

Тепер же Івлєєвій загрожують не тільки серйозні штрафи. Як пише телеграм-канал Mash, Івлєєвій загрожує до 5 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 199 КК РФ ("Ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі").

Фото: Скриншот

Вечірку в ніч на 21 грудня відвідали багато зірок російської естради — за дрес-кодом вони були в напівоголеному вигляді. Мізуліна заявила про неприпустимість проводити такі вечірки під час СВО. Роскомнадзор виявив ознаки пропаганди ЛГБТ у матеріалах із вечірки. Ба більше, "голу" вечірку визнали пропагандою нетрадиційних сексуальних стосунків. Про це йдеться в рішенні Лефортовського суду Москви в адміністративній справі репера Vacio, якого заарештували на 15 діб після участі в тусовці.

Зокрема, суд постановив, що Vacio "брав участь у тематичній вечірці в нічному клубі "Мутабор", спрямованій на пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин". Пропаганда, на думку суду, була виражена "в поширенні інформації, спрямованої на формування нетрадиційних сексуальних установок" в інтернеті.

Присутні на вечірці Кіркоров, Білан, Мілявська вже записали відео з вибаченнями. Сама Івлєєва також зі сльозами на очах попросила пробачення за свій захід.

"У ваших очах я виглядаю людиною, яка злетіла з котушок, яка втратила зв'язок із реальністю. І нібито між нами немає нічого спільного… Кажуть, Росія вміє прощати. Якщо це так, я б дуже хотіла попросити другий шанс у вас, у народу. А якщо ні, то публічної страти ніхто не скасовував. У принципі, що напевно зараз і відбувається. І готова до будь-яких результатів", — заявила вона.

Івлєєва записала довге звернення з вибаченнями

Настя Івлєєва — російська телеведуча ("Орел и решка", "Можно все") і блогер. У неї понад 18 млн передплатників в Instagram (належить Meta — організацію визнано екстремістською і заборонено в Росії) і 4,6 млн передплатників у YouTube. Вона перебувала на 18-му місці в рейтингу "Головні російські знаменитості" за 2021 рік на думку журналу Forbes.

Раніше Фокус писав, що Настя Івлєєва дала оцінку еміграції відомих російських артистів.