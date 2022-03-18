Настя Івлєєва дала оцінку еміграції відомих російських артистів

Блогерка заявляє, що "бути росіянином — не соромно".

31-річна російська блогерка Настя Івлєєва прокоментувала еміграцію відомих російських артистів та хейт росіян у світі. Своїми думками вона поділилася з 18,8 млн підписників на сторінці в Instagram.

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"Спостерігаю, як деякі шановні люди зараз кинулися писати колонки в західні видання, соромитися, що вони росіяни, вибачатися за те, що народилися в Росії", — зазначила Івлєєва, натякаючи на колонку для New York Times російського менеджера Іллі Красильщика, де він заявив, що росіяни "як нація провалилися". На що Настя Івлєєва відповіла, що вона сама "не провалилася", і люди з її області "не провалилися", а продовжують ходити на роботу, закохуються і роблять свою країну кращою, за словами блогерки.

[ + – ] Звернення Насті Івлєєвої до росіян

Також російська знаменитість присоромила Красильщика за такі висловлювання, адже за кордоном не варто відхрещуватися від народу, з яким ти так довго працював і "отримував високі зарплати на державних посадах".

Зокрема, Настя Івлєєва торкнулася теми моди на еміграцію російських зірок. Вона зазначила у своєму пості, що в Росії є не тільки Москва, а й маленькі міста, звідки люди точно не зможуть виїхати, адже вони не мають на це достатньо коштів і просто не хочуть.

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