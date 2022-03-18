Настя Ивлеева дала оценку эмиграции известных российских артистов

Блогер заявляет, что "быть русским — не стыдно".

31-летняя российская блогер Настя Ивлеева прокомментировала эмиграцию известных российских артистов и хейта россиян в мире. Своими мнениями она поделилась с 18,8 млн подписчиков на странице в Instagram.

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"Наблюдаю, как некоторые уважаемые люди сейчас ринулись писать колонки в западные издания, стесняться, что они русские, извиняться за то, что родились в России", — отметила Ивлеева, намекая на колонку для New York Times российского менеджера Ильи Красильщика, где он заявил, что россияне "как нация провалились". На что Настя Ивлеева ответила, что она сама "не провалилась", и люди из ее области "не провалились", а продолжают ходить на работу, влюбляются и делают свою страну лучше, по словам блогера.

[ + – ] Обращение Насти Ивлеевой к россиянам

Также российская знаменитость пристыдила Красильщика за такие высказывания, ведь за границей не стоит открещиваться от народа, с которым ты так долго работал и "получал высокие зарплаты на государственных должностях".

В частности, Настя Ивлеева затронула тему моды в эмиграцию российских звезд. Она указала в своем посту, что в России есть не только Москва, но и маленькие города, откуда люди точно не смогут уехать, ведь у них нет на это достаточно средств и они просто не хотят.

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