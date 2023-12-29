Суд в РФ оштрафовал Настю Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "Почти голой вечеринки"

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал телеведущую. Суд признал Ивлееву виновной в организации мероприятия, "повлекшего нарушение общественного порядка".

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В РФ оштрафовали телеведущую и амбассадора компании российской компании МТС Анастасию Ивлееву за организацию скандальной "Почти голой вечеринки". Ее оштрафовали за организацию "массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Нарушения общественного порядка, как говорится в решении суда, заключались в том, что в ходе мероприятия, известного, как "Almost naked", были допущены:

нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде;

пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений;

нецензурная брань в общественном месте.

Говорится также, что на вечеринке Ивлеевой присутствовало не менее 200 человек. При этом издание Meduza отмечает, что максимальная сумма штрафа по части статьи, вмененной Ивлеевой, составляет 20 тысяч рублей для физических лиц.

Фото и видео с вечеринки попали в соцсети

На сумму в 100 тысяч рублей могут оштрафовать только должностных лиц, а для юридических штрафы начинаются от 200 тысяч рублей.

В каком статусе суд оштрафовал Ивлееву и почему была назначена сумма штрафа в 100 тысяч рублей, не уточняется.

Вечеринка с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря.

Ксения Собчак и Настя Ивлеева на вечеринке Фото: КоммерсантЪ

Фото и видео с вечеринки попали в соцсети и после возмущения ряда активистов, российские актеры, музыканты, телеведущие и прочие селебрити начали массово записывать ролики с извинениями.

Филипп Киркоров объяснялся перед пресс-секретарем Путина Песковым

Среди извинившихся были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак и сама Ивлеева.

Извинения российских селебрити

Рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который пришел на вечеринку с носком, надетым на гениталии, ранее арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Также на него составили протокол по статье о "пропаганде" ЛГБТ.

А Филиппа Киркорова руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывал лишить звания народного артиста Российской Федерации. Но в соответствии с пунктом 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Так что Киркоров останется при своем звании.

Филипп Киркоров на вечеринке Фото: КоммерсантЪ

Но его уже убрали из "Голубого огонька" и его имя исчезло с афиш. Кроме того, телеканал ТНТ переснял ряд сцен новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все", вырезав из картины эпизоды с Киркоровым. Вместо певца в пародии роль короля Людовика сыграл актер Никита Кологривый, исполнитель роли Кащея в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Издание "Коммерсант" сообщало, что ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с Киркоровым.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что телеведущую проверит Федеральная налоговая служба.