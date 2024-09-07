На Таїсію Повалій можуть накласти санкції: Мінюст подав позов

Серед майна, яке Міністерство юстиції планує стягнути зі співачки, є земельні ділянки, будинки, транспортні засоби та майнові права на музику й слова до творів.

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Міністерством юстиції України поданий позов до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до співачки Таїсії Повалій. Про це повідомляє пресцентр відомства.

У Мінюсті зазначили, що Повалій Таїсія Миколаївна – українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від партії "Партії Регіонів" (2012-2014 роках), яка наразі мешкає в Москві та є відома через свої проросійські погляди.

Відомство планує стягнути зі співачки майно, яким вона володіє прямо та опосередковано, тобто через фізичних осіб. Це:

об’єкти нерухомого майна — 7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння;

транспортні засоби — 2 автомобілі;

пристрої для відстрілу патронів — 4 одиниці;

майнові права на музику та слова до твору — 8 музичних творів.

Нагадаємо, Таїсія Повалій виїхала з України незадовго до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Відтоді вона мешкає в Російській Федерації. У березні цього року стало відомо, що артистка отримала паспорт РФ і вперше проголосувала на виборах президента Росії.

Згодом Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Таїсії Повалій. Співачка виправдовує агресивну війну Російської Федерації проти України та публічно підтримує Кремль.

Згодом Таїсія Повалій називала Росію порятунком для своїх українських колег. Вона зазначала, що згодом Київ просто їх би знищив. Також співачка додала, що серед колег було чимало тих, хто справді радий, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції".