"Найголовніша мета": Таїсія Повалій, яка підтримала війну в Україні, заговорила про мир із РФ

Таїсія Повалій вкотре зробила цинічну заяву про мир між українським і російським народом.

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Співачка Таїсія Повалій, яка підтримала повномасштабну війну в Україні, сказала, що мріє про перемир'я між українським і російським народами. Про це вона заявила в інтерв'ю російській блогерці Натямбі.

Так, у розмові артистка повідомила, що мріє випустити російсько-український альбом, тобто, щоб було половина пісень українською мовою, а половина російською. На що журналістка уточнила, чи не боїться співачка, що її шанувальники можуть захейтити за таку роботу. На що артистка відповіла, що відчуває необхідність помирити народи, які зараз воюють.

"Я хочу, щоб ми знову почали дружити. Це моя найголовніша мета. Я відчуваю, що нас посварили навмисне, а ми повинні на зло всім дружити", — сказала Повалій.

Хто така Таїсія Повалій?

Таїсія Повалій народилася 10 грудня 1964 року в селі Шамраївка Київської області. Після закінчення місцевого музичного училища співачка влаштувалася в Київський державний мюзик-хол. У 1995 році отримала звання заслуженої артистки України.

Із 2012 до 2014 року Повалій була народною депутаткою України, із вересня 2022 року перебуває під санкціями в Україні. У вересні 2024-го стало відомо, що українськийМін'юст має намір конфіскувати майно співачки. Згідно з позовом, ідеться про кілька об'єктів нерухомості, машини та права на музику.

Що Повалій говорила про Україну?

Російські ЗМІ співачка заявляє, що, як і раніше, відчуває любов до своєї батьківщини.

"Я дуже люблю Україну — ту справжню, яка була до помаранчевої революції. Росіяни й українці — один народ. Як ми припустили таке, що якась третя сила нас підштовхнула до війни?! Я розумію, що є моменти і щоразу переживаю, як у залі сприймуть українські пісні", — розповідала співачка, яка підтримала війну в Україні.

Окрім цього, нещодавно на гала-вечорі в Росії виконавиця висловила сподівання, що вже скоро вона зможе з'єднатися з близькими.

"Знаєте, найголовніше, що хочу сказати. Адже це все година, все мине, це мине дуже скоро. І ми знову будемо співати, всі разом будемо сидіти за одним столом. Тому що трохи люди одурманені, вони заблукали трохи, але нічого. Я маю на увазі моїх родичів", — підкреслила співрозмовниця видання.

Таїсія Повалій підтримує повномасштабну війну в Україні

"Усі ці вісім років я не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. А тепер це бачу. Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я з Росією", — пояснювала артистка свою позицію.

Також Повалій назвала Росію порятунком для українських артистів. Співачка зізналася, що з 2014 року їй довелося зачаїтися і просто чекати змін. Усі обіцянки українського президента Володимира Зеленського вона назвала обманом, а статки своїх колег — "затуманеними".

Таїсія Повалій Фото: З відкритих джерел

Як Повалій ставиться до Росії

У березні 2024 року Таїсія Повалій отримала громадянство Росії і проголосувала на виборах президента. Артистка заявила, що віддала свій голос за щасливе майбутнє країни. За словами Повалій, вона пишається тим, що є частиною великого народу.

"Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни — Росії. Мене розпирає неймовірна гордість за те, що я є частиною великого народу. За кого я проголосувала? За шлях до світла і творення!" — заявляла Повалій.

Співачка живе на території Росії з початку спеціальної військової операції в Україні. Вона заявила, що бачить, як РФ змінюється на краще. Повалій вважає, що громадяни країни подолають усі труднощі вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських зірок отримав громадянство РФ.

Крім цього, Фокус писав, про 13 народних артистів України, яких можуть позбавити держнагород.