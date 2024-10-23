У Таисии Повалий конфисковали BMW и права на 9 песен

Таисия Повалий уехала из Украины накануне полномасштабной войны. Сейчас артистка живет в России, где активно утверждает о давлении на нее в Украине, а также, что Россия спасает мирных украинцев.

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Против 59-летней народной артистки Украины, которая поддержала политику Владимира Путина относительно войны, Таисии Повалий ввели санкцию, взыскав в доход государства автомобиль и права на 9 песен, которые она ранее исполняла. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд вчера, 22 октября.

Так, исковое заявление в судебные органы в отношении артистки и применения к ней санкций направило Министерство юстиции Украины.

В результате, руководствуясь пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", ВАКС принял решение применить определенный перечень санкций в отношении Повалий.

В решении говорится, что в пользу государства будет конфискован автомобиль певицы марки BMW, а также устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными снарядами несмертельного действия.

Кроме этого, в законном поле с певицы были взысканы имущественные права на музыку и слова на 9 музыкальных произведений, которые ранее она исполняла. Речь идет о песнях "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Заметим, что о возможных санкциях в отношении певицы стало известно в начале сентября 2024 года. Сама же артистка до сих пор никак не комментировала эту информацию. Зато в последних своих высказываниях артистка сообщила, что мечтает выпустить украинско-российский альбом, ведь чувствует миссию примирить народы.

Напомним, ранее мы писали, что Рыбчинский прошелся по Повалий, которая поддержала войну в Украине.

Кроме этого, Фокус писал, что украинская певица Повалий поддержала войну в Украине и назвала спасением наступление России.