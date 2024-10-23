У Таїсії Повалій конфіскували BMW та права на 9 пісень

Таїсія Повалій виїхала з України напередодні повномасштабної війни. Нині артистка живе в Росії, де активно стверджує про тиск на неї в Україні, а також, що Росія рятує мирних українців.

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Проти 59-річної народної артистки України, яка підтримала політику Володимира Путіна щодо війни, Таїсії Повалій, запровадили санкції, стягнувши в дохід держави автомобіль та права на 9 пісень, які вона раніше виконувала. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд учора, 22 жовтня.

Так, позовну заяву до судових органів щодо артистки та застосування до неї санкцій направило Міністерства юстиції України.

У результаті, керуючись пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", ВАКС прийняв рішення застосувати певний перелік санкцій щодо Повалій.

У рішенні йдеться, що на користь держави буде конфісковано автомобіль співачки марки BMW, а також пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними снарядами несмертельної дії.

Крім цього, в законному полі зі співачки були стягнуті майнові права на музику та слова на 9 музичних творів, які раніше вона виконувала. Йдеться про пісні "Обійму тебе", "Любити, розуміти і слухати", "Ангели-охоронці", "Назавжди", "Просто я хочу", "Намистинки кохання", "Більше ніж близько", "Я лечу в далечінь з тобою синю", "Доброго ранку".

Зауважимо, що про можливі санкції щодо співачки стало відомо на початку вересня 2024 року. Сама ж артистка досі ніяк не коментувала цю інформацію. Натомість в останніх своїх висловлюваннях артистка повідомила, що мріє випустити українсько-російський альбом, адже відчуває місію примирити народи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Рибчинський пройшовся по Повалій, яка підтримала війну в Україні.

Крім цього, Фокус писав, що українська співачка Повалій підтримала війну в Україні та назвала порятунком наступ Росії.