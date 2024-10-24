Син Таїсії Повалій відреагував на конфіскацію майна його матері

Денис Повалій зараз разом із мамою перебуває на території РФ. Натомість відреагував на санкції чоловік українською мовою.

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41-річний син Народної артистки України Таїсії Повалій Денис, яка після початку повномасштабного вторгнення на територію України, що розпочала РФ, стала на бік окупантів, відреагував на санкції проти його матері, що їх ухвалив Вищий антикорупційний суд. Свою думку щодо ситуації чоловік висловив у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, Денис Повалій висловив свою незгоду щодо рішення суду конфіскувати на користь держави автомобіль марки BMW, права на 9 пісень, які виконувала Таїсія Повалій, та зброю, яку було оприлюднено вчора, 23 жовтня.

Син співачки наголосив, що не можна лише за позицію людини, яка подобається не всім, позбавляти її всього майна. Денис Повалій назвав такі "методи радянськими".

Цікаво, що попри те, що Денис разом із матір'ю мешкає в Росії, написав свою думку українською мовою.

Денис Повалій про санкції його матері Фото: скрін

"У нас є п'ять днів, щоб подати апеляцію", — відреагував Денис Повалій

Зауважимо, що Таїсія Повалій з перших днів війни в Україні виступила на підтримку Володимира Путіна та назвала війну порятунком. Уже згодом артистка заявляла, що братні народи намагаються посварити і те, що її місія помирити їх.

Нагадаємо, раніше ми писали, Рибчинський пройшовся по Повалій, яка підтримала війну в Україні.

Крім цього, Фокус писав, що не тільки Повалій і Лорак: 13 народних артистів України, яких можуть позбавити держнагород.