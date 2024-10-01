"Из-за таких как ты": Рыбчинский прошелся по Повалий, которая поддержала войну в Украине

Евгений Рыбчинский признался, что последний раз виделся с Повалий еще в 2013 году. Уже тогда он понял, какая певица на самом деле.

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Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который в свое время сотрудничал с певицей Таисией Повалий, которая оказалась коллаборационисткой, посвятил ей стихотворение в котором назвал ее "живым трупом" и "проклятой ведьмой". Поэзией Рыбчинский поделился у себя на странице в Фейсбук.

За трое суток в Фейсбук стихотворение прочитали более 300 тысяч украинцев, полюбило более 6 тысяч, а распространило более 2 тысяч.

"Мы знакомы с ней с начала 90-х. Я работал на Гостелерадио, а она приносила на "Проминь" свои фонограммы... Работали недолго, но плодотворно с 1995 по 2000. Я написал для нее альбом, который назывался "I love you", где был автором слов всех песен и музыки большинства из них. Потом еще два хита "Не спрашивай меня, почему" и "Будет так". Последний раз мы общались летом 2013 в Донецке, когда она была депутатом от партии регионов. Я готовил авторский концерт во дворце Украина, в котором она должна была участвовать. Однако, зная мое отношение к рыгам (много писал в ФБ), она попросила гонорар в 20 тысяч евро и в буквальном смысле слова была послана... После того не слышал и не видел. Это уже второе стихотворение, написанное на эту тему. В 2015 был первый, "посвященный" Повалий и Лорак", — прокомментировал свое творчество поэт.

Он также рассказал, что его цель в написании такой поэзии заключается в том, чтобы донесение в поэтической форме свою позицию до большей аудитории.

Подробности конфликта Евгения Рыбчинского и Таисии Повалий

Как рассказал изданию Фокус Евгений Рыбчинский он знаком с Таисией Повалий с 1990-х годов. Однако тесно сотрудничать они начали в 1995 году. Тогда Евгений стал автором большинства песен певицы.

По его словам, он написал для нее альбом, который назывался "I love you", где был автором слов всех песен и музыки большинства из них. Затем еще два хита "Не спрашивай меня, почему" и "Будет так". Их сотрудничество продолжалось в течение пяти лет (до 2000 года).

Однако уже в 2013 году между Евгением и Таисией возник конфликт. В частности, готовясь к авторскому вечеру в киевском дворце культуры "Украина" Рыбчинский предложил Повалий выступить на нем, однако получил в ответ требование заплатить за это гонорар в 20 тысяч евро. Услышав требование певицы Рыбчинский, по его словам, послал артистку.

Сама же Повалий тогда никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Таисия Повалий позиция относительно войны

Когда в Украине началась полномасштабная война в Украине Таисия Повалий вместе с сыном накануне уехала из Киева. Уже позже певица вывезла свою маму. В своих интервью Повалий заявила, что Россия "спасает" Украину и публично выступила в поддержку Владимира Путина. Уже в феврале 2024 года певице объявили о подозрении. А в марте 2024 года стало известно, что Повалий получила российский паспорт.

В сентябре 2024 года Минюст подало иск в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к певице Таисии Повалий.

Стихотворение Рыбчинского о Таисии Повалий

"Если бы, Таисия, я бы знал,

Что ты предашь свою страну,

Я бы не писал тебе песни,

А отходную на твою тризну.

Потому что ты для меня — труп живой,

и я должен сказать тебе:

Твой Путин — бес, зловещий вой,

Которому ты продала душу.

Этот изверг сеет страх повсюду,

А ты как проклятая ведьма сейчас

В московских серых небесах

Ты летаешь в своем гробу.

Из-за таких как ты к нам

Пришла страшная война-проститутка

И твоим голосом все время

Воздушная тревога воет.

Ты поешь песни тем,

Кто хочет убить Украину,

Кто украл у нас цветущий Крым,

Превратил Донбасс в руины.

Я из-за тебя понял,

Таисия, ужасную правду,

Что самый страшный из врагов -

Бывший друг, который тебя предал".

написал поэт и сын поэта.

Напомним, ранее мы писали, что 13 народных артистов Украины, которых могут лишить госнаград.

Кроме этого, Фокус писал, что MamaRika резко высказалась о Таисии Повалий и Потапе.