"Через таких як ти": Рибчинський пройшовся по Повалій, яка підтримала війну в Україні
Євген Рибчинський зізнався, що востаннє бачився з Повалій ще у 2013 році. Вже тоді він зрозумів, яка співачка насправді.
Український поет та композитор Євген Рибчинський, який свого часу співпрацював зі співачкою Таїсією Повалій, котра виявилася колаборанткою, присвятив їй вірш в якому назвав її "живим трупом" та "клятою відьмою". Поезією Рибчинський поділився у себе на сторінці в Фейсбук.
За три доби у Фейсбук вірш прочитали понад 300 тисячі українців, вподобало більше 6 тисяч, а поширило більше 2 тисяч.
"Ми знайомі з нею з початку 90-х. Я працював на Держтелерадіо, а вона приносила на "Промінь" свої фонограми…Працювали недовго, але плідно з 1995 по 2000. Я написав для неї альбом, який називався "I love you", де був автором слів усіх пісень і музики більшості з них. Потім ще два хіти "Не питай мене, чому" і "Буде так". Востаннє ми спілкувалися влітку 2013 в Донецьку, коли вона була депутатом від партії регіонів. Я готував авторський концерт в палаці Україна, в якому вона мала брати участь. Проте, знаючи моє ставлення до ригів (багато писав у ФБ), вона попросила гонорар у 20 тисяч євро і в буквальному сенсі слова була послана… Після того не чув і не бачив. Це вже другий вірш, написаний на цю тему. У 2015 був перший, "присвячений" Повалій і Лорак", — прокоментував свою творчість поет.
Він також розповів, що його мета у написанні такої поезії полягає у тому, щоб донесення у поетичній формі свою позицію до якнайбільшої аудиторії..
Подробиці конфлікту Євгена Рибчинського та Таїсії Повалій
Як розповів виданню Фокус Євген Рибчинський він знайомий з Таїсією Повалій з 1990-х років. Однак тісно співпрацювати вони почали у 1995 році. Тоді Євген став автором більшості пісень співачки.
За його словами, він написав для неї альбом, який називався "I love you", де був автором слів усіх пісень і музики більшості з них. Потім ще два хіти "Не питай мене, чому" і "Буде так". Їх співпраця тривала протягом п’яти років (до 2000 року).
Однак вже у 2013 році між Євгеном та Таїсією виник конфлікт. Зокрема, готуючись до авторського вечора у київському палаці культури "Україна" Рибчинський запропонував Повалій виступити на ньому, однак отримав у відповідь вимогу заплатити за це гонорар у 20 тисяч євро. Почувши вимогу співачки Рибчинський, за його словами, послав артистку.
Сама ж Повалій тоді жодним чином не прокоментувала ситуацію, яка склалася.
Таїсія Повалій позиція щодо війни
Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна в Україні Таїсія Повалій разом з сином напередодні виїхала з Києва. Вже згодом співачка вивезла свою маму. У своїх інтерв’ю Повалій заявила, що Росія "рятує" Україну та публічно виступила у підтримку Володимира Путіна. Вже у лютому 2024 року співачці оголосили про підозру. А в березні 2024 року стало відомо, що Повалій отримала російський паспорт.
У вересні 2024 року Мінюст подало позов до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до співачки Таїсії Повалій.
Вірш Рибчинського про Таїсію Повалій
"Якби, Таїсіє, я знав,
Що зрадиш ти свою Вітчизну,
Я б не пісні тобі писав,
А відхідну на твою тризну.
Бо ти для мене — труп живий,
і я сказати тобі мушу:
Твій путін — біс, зловісний вій,
Якому продала ти душу.
Цей нелюд всюди сіє страх,
А ти мов клята відьма нині
В московських сірих небесах
В своїй літаєш домовині.
Через таких як ти до нас
Прийшла страшна війна-повія
І твоїм голосом весь час
Повітряна тривога виє.
Ти пісеньки співаєш тим,
Хто вбити хоче Україну,
Хто вкрав у нас квітучий Крим,
Перетворив Донбас в руїну.
Я через тебе зрозумів,
Таїсіє, жахливу правду,
Що найстрашніший з ворогів -
Колишній друг, що тебе зрадив", -
написав поет і син поета.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 13 народних артистів України, яких можуть позбавити держнагород.
Крім цього, Фокус писав, що MamaRika різко висловилася про Таїсію Повалій і Потапа.