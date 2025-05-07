"Особый генофонд": подсанкционная Повалий пожелала РФ победы на войне с украинцами (видео)

Бывшая народная артистка Украины, экс-нардеп и певица Таисия Повалий на майском концерте в Российской Федерации заявила о том, что россияне спасут земную цивилизацию и победят в войне. При этом Повалий вспомнила об "особом генофонде" российского населения и попросила божьей защиты.

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Фрагмент концерта Повалий опубликовали на портале телеканала "1+1".

Таисия Повалий — заявление с желаниями победы РФ

На видео, опубликованном телеканалом, видим минутный фрагмент выступления Таисии Повалий. Женщина стоит на сцене в паузе между музыкальными номерами и рассказывает российской ведущей о своем отношении к гражданам РФ и к войне. По ее мнению, россияне имеют особый генофонд и это им помогает. При этом "человечество" будто бы вымирает, а бог "сохраняет Россию", поскольку "наша вера, наш генофонд, наши гены они и есть божественные".

Украинка, которая получила гражданство РФ, заверила, что "Господь с нами". Также Повалий выразила надежду, что россияне победят украинцев. На видео слышно, что якобы "Господь приведет нас к победе, к России".

Таисия Повалий — детали

Отметим, Таисия Повалий — 60-летняя певица, которая до 2014 года была народным депутатом "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва, а после Революции Достоинства выехала в РФ и поселилась в Москве. После вторжения РФ в 2022 году Повалий поддержала россиян в войне против украинцев. В 2024 году СБУ выдвинула певице подозрение по трем статьям уголовного кодекса — за коллаборационистскую деятельность, призывы к войне, оправдание агрессии против Украины. Кроме того, на нее наложены санкции СНБО и арестованы все активы. В феврале 2025 года офис генпрокурора сообщил, что имущество Повалий (участок 9 га, дома 400 кв. м и 100 кв. м, две машины, авторские права на девять песен) конфискованы в доход государства.

В марте 2024 года Таисия Повалий показала паспорт гражданки РФ, который получила по случаю переизбрания Путина на новый срок. Певица заявила, что сделала это для того, чтобы иметь возможность отдать свой голос за главу Кремля.

Через полгода, в ноябре 2024, президент Украины Владимир Зеленский лишил Повалий, а также еще 33 человек, званий, полученных от имени народа Украины. В решении главы государства указано, что Повалий с тех пор уже не "заслуженная артистка" и не "народная артистка". Кроме Повалий, указ касался украинки Ани Лорак, а также Игоря Крутого, Филиппа Киркорова, Александра Малинина.

Напоминаем, в ноябре 2024 пластический хирург Дмитрий Слоссер специально для Фокуса рассказал, какие неудачные пластические операции видит на лице Таисии Повалий. Тем временем в сети появилась реакция сына Таисии Повалий на конфискацию материнских активов.