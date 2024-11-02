Неудачная пластика Таисии Повалий — пластический хирург рассказал, что не так с внешностью артистки

59-летняя певица Таисия Повалий начинала свое творчество еще в советские времена. За более 30 лет творческой карьеры артистка более десяти раз меняла свои образы. За это время внешность певицы кардинально изменилась. Подробнее об этом специально для Фокуса рассказал пластический хирург Дмитрий Слоссер.

Related video

Таисия Повалий неоднократно попадала в центр внимания из-за своей внешности, которая с годами претерпела значительные изменения. В последнее время певица, которая имеет украинские корни фигурирует в новостях о санкциях на имущество, которым она подверглась из-за своей поддержки российской власти и непосредственно президента России Владимира Путина. Артистка откровенно поддерживает военные действия, которые сегодня происходят на территории Украины. Специально для Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал возможные изменения внешности певицы.

Врач проанализировал десятки ее фотографий и отметил, что певица не только регулярно использует макияж для коррекции черт лица, но и прибегает к инвазивным косметологическим процедурам.

"Каждый раз, когда смотрю на ее новые фото, кажется, будто это совсем другая женщина. Снять макияж — и мы снова увидим другую внешность", — подчеркнул эксперт, отметив, что на улице без макияжа ее могут не узнать даже фанаты.

Таисия Повалий Фото: Скрин видео

Также пластический хирург обратил внимание на использование певицей опасных филлеров, в частности Интерфала, популярность которого в свое время была значительной в Украине.

"Интерфал — достаточно серьезный препарат, поскольку он не рассасывается со временем. Его создали в Украине, но это не та разработка, которой мы должны гордиться. Он может приводить к асимметрии лица, а иногда и серьезному воспалению. Публичные люди часто вводили его в лицо, или даже грудь не осознавая возможных последствий", — пояснил пластический хирург.

Дмитрий Слоссер также добавил, что проанализировав фото Таисия Повалий, он может с уверенностью подтвердить, что певица выполняла ринопластику и меняла контур нижней челюсти. По мнению эксперта, коррекция челюсти, вероятно, выполнялась с помощью филлеров, а не имплантов.

Таисия Повалий Фото: Скрин видео

"Можно предположить, что объем введенных филлеров в лицо певицы может достигать одного стакана препарата и это очень много. Недавно я проводил подтяжку лица одной пациентке и в процессе операции заметил, что при нажатии на ткани выделялась небольшая лужа гиалуронки — как по мне это могут быть очень похожие истории", — уточнил хирург.

В отличие от предыдущих операций, ринопластика и подтяжка шеи, по словам врача, были выполнены качественно и выглядят естественно. Однако подтяжка лица и бровей, наоборот, выглядят несколько агрессивно.

"Из-за поднятых бровей ее лицо выглядит нетипично, что повлекло даже "эффект незнакомки" среди публики. Люди на самом деле могли не узнать ее", — отметил эксперт, добавляя, что в те годы некоторые ее фото вызывали настоящий шок.

Таисия Повалий Фото: Скрин видео

Сейчас певица будто вернулась к более естественным формам, однако, как отмечает хирург, длительное и чрезмерное использование инъекций красоты может привести к визуальной потере индивидуальности.

"Люди, которые злоупотребляют такими процедурами, часто теряют уникальные черты лица, превращаясь в клонов", — поделился специалист.

Относительно возможных последствий, эксперт с юмором отмечает: "Сейчас все активно пользуются искусственным интеллектом, который скомкает определенные объекты. Примерно так может выглядеть ее кожа в будущем. Когда филлер рассосется — кожа обвиснет. Промежуточные результаты, которые мы сейчас видим — не вечные и требуют постоянного повторения" — подытожил астичный хирург.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург ответил, делала ли пластические операции Кейт Миддлтон.