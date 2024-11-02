Невдала пластика Таїсії Повалій — пластичний хірург розповів, що не так з її зовнішністю

59-річна співачка Таїсія Повалій починала свою творчість ще в радянські часи. Тепер вона живе в РФ і підтримує повномасштабне вторгнення в Україну. За понад 30 років творчої кар'єри артистка понад десять разів змінювала свої образи. За цей час зовнішність співачки кардинально змінилася. Детальніше про це спеціально для Фокуса розповів пластичний хірург Дмитро Слоссер.

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Таїсія Повалій неодноразово потрапляла в центр уваги через свою зовнішність, яка з роками зазнала значних змін. Останнім часом співачка, яка має українське коріння, фігурує в новинах про санкції на майно, яких вона зазнала через свою підтримку російської влади та безпосередньо президента Росії Володимира Путіна. Артистка відверто підтримує військові дії, які сьогодні відбуваються на території України. Спеціально для Фокуса відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував можливі зміни зовнішності співачки.

Лікар проаналізував десятки її фотографій і зазначив, що співачка не тільки регулярно використовує макіяж для корекції рис обличчя, а й вдається до інвазивних косметологічних процедур.

"Щоразу, коли дивлюся на її нові фото, здається, ніби це зовсім інша жінка. Зняти макіяж — і ми знову побачимо іншу зовнішність", — підкреслив експерт, зазначивши, що на вулиці без макіяжу її можуть не впізнати навіть фанати.

Таїсія Повалій Фото: Скрін відео

Також пластичний хірург звернув увагу на використання співачкою небезпечних філерів, зокрема Інтерфалу, популярність якого свого часу була значною в Україні.

"Інтерфал — досить серйозний препарат, оскільки він не розсмоктується з часом. Його створили в Україні, але це не та розробка, якою ми маємо пишатися. Він може призводити до асиметрії обличчя, а іноді й до серйозного запалення. Публічні люди часто вводили його в обличчя, або навіть груди не усвідомлюючи можливих наслідків", — пояснив пластичний хірург.

Дмитро Слоссер також додав, що проаналізувавши фото Таїсії Повалій, він може з упевненістю підтвердити, що співачка виконувала ринопластику і змінювала контур нижньої щелепи. На думку експерта, корекція щелепи, ймовірно, виконувалася за допомогою філерів, а не імплантів.

Таїсія Повалій Фото: Скрін відео

"Можна припустити, що обсяг введених філерів в обличчя співачки може сягати однієї склянки препарату, і це дуже багато. Нещодавно я проводив підтяжку обличчя одній пацієнтці і в процесі операції помітив, що під час натискання на тканини виділялася невелика калюжа гіалуронки — як на мене, це можуть бути дуже схожі історії", — уточнив хірург.

На відміну від попередніх операцій, ринопластика та підтяжка шиї, за словами лікаря, були виконані якісно та мають природний вигляд. Однак підтяжка обличчя та брів, навпаки, мають дещо агресивний вигляд.

"Через підняті брови її обличчя має нетиповий вигляд, що спричинило навіть "ефект незнайомки" серед публіки. Люди насправді могли не впізнати її", — зазначив експерт, додаючи, що в ті роки деякі її фото викликали справжній шок.

Таїсія Повалій Фото: Скрін відео

Нині співачка начебто повернулася до більш природних форм, однак, як зазначає хірург, тривале та надмірне використання ін'єкцій краси може призвести до візуальної втрати індивідуальності.

"Люди, які зловживають такими процедурами, часто втрачають унікальні риси обличчя, перетворюючись на клонів", — поділився фахівець.

Щодо можливих наслідків, експерт із гумором зазначає: "Зараз усі активно користуються штучним інтелектом, який зімне певні об'єкти. Приблизно так може виглядати її шкіра в майбутньому. Коли філер розсмокчеться — шкіра обвисне. Проміжні результати, які ми зараз бачимо — не вічні й потребують постійного повторення" — підсумував астичний хірург.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург відповів, чи робила пластичні операції Кейт Міддлтон.