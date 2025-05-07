"Особливий генофонд": підсанкційна Повалій побажала РФ перемоги на війні з українцями (відео)

Колишня народна артистка України, екснардепка та співачка Таїсія Повалій на травневому концерті у Російській Федерації заявила про те, що росіяни врятують земну цивілізацію і переможуть у війні. При цьому Повалій згадала про "особливий генофонд" російського населення і попросила божого захисту.

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Фрагмент концерту Повалій опублікували на порталі телеканалу "1+1".

Таїсія Повалій - заява з бажаннями перемоги РФ

На відео, опублікованому телеканалом, бачимо хвилинний фрагмент виступу Таїсії Повалій. Жінка стоїть на сцені у паузі між музичними номерами та розповідає російській ведучій про своє ставлення до громадян РФ та до війни. На її думку, росіяни мають особливий генофонд і це їм допомагає. При цьому "людство" начебто вимирає, а бог "зберігає Росію", оскільки "наша віра, наш генофонд, наші гени вони і є божественні".

Українка, яка отримала громадянство РФ, запевнила, що "Господь з нами". Також Повалій висловила сподівання, що росіяни переможуть українців. На відео чути, що начебто "Господь приведе нас до перемоги, до Росії".

Таїсія Повалій — деталі

Зазначимо, Таїсія Повалій — 60-річна співачка, яка до 2014 року була народною депутаткою "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання, а після Революції Гідності виїхала до РФ та оселилась у Москві. Після вторгнення РФ у 2022 році Повалій підтримала росіян у війні проти українців. У 2024 році СБУ висунула співачці підозру за трьома статтями кримінального кодексу — за колабораційну діяльність, заклики до війни, виправдання агресії проти України. Крім того, на неї накладено санкції РНБО та арештовано усі активи. В лютому 2025 року офіс генпрокурора повідомив, що майно Повалій (ділянка 9 га, будинки 400 кв. м та 100 кв. м, дві машини, авторські права на дев'ять пісень) конфісковані у дохід держави.

У березні 2024 року Таїсія Повалій показала паспорт громадянки РФ, який отримала з нагоди переобрання Путіна на новий термін. Співачка заявила, що зробила це для того, щоб мати можливість віддати свій голос за очільника Кремля.

Через пів року, у листопаді 2024, президент України Володимир Зеленський позбавив Повалій, а також ще 33 осіб, звань, отриманих від імені народу України. У рішенні глави держави вказано, що Повалій відтоді вже не "заслужена артистка" та не "народна артистка". Крім Повалій, указ стосувався українки Ані Лорак, а також Ігоря Крутого, Філіпа Кіркорова, Олександра Малініна.

Нагадуємо, у листопаді 2024 пластичний хірург Дмитро Слоссер спеціально для Фокусу розповів, які невдалі пластичні операції бачить на обличчі Таїсії Повалій. Тим часом у мережі з'явилась реакція сина Таїсії Повалій на конфіскацію материних активів.