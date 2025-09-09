Назвал мать "трижды предательницей": Повалий призналась, как поплатилась за поддержку России

Певица Таисия Повалий, которая поддерживает российскую сторону в войне, рассказала, как сын Денис просил ее высказаться в защиту Украины. Более того, тот назвал маму "трижды предательницей".

В интервью российскому пропагандисту Борису Корчевникову артистка назвала свой переезд в РФ "абсолютно новым рождением". 23 февраля 2022 года они с Денисом якобы приехали в Россию на выступление, оставив в Киеве все вещи.

"Я понимаю, что не просто так оказалась в России. В последний момент меня бог спас, вывез. Потому что в Киеве меня бы ждала очень тяжелая жизнь. Я бы могла сидеть в тюрьме", — сказала Повалий.

Сын Повалий назвал ее трижды предательницей

В феврале 2022 года Денис уговаривал мать публично стать в поддержку Украины, но та отказалась из-за "принципов" и нежелания "идти против себя". После этого мужчина покинул РФ. Сейчас он живет в Испании и пишет посты в соцсетях на украинском.

"Сын Денис мне тогда сказал: "Мама, ты должна высказаться за Украину". Потому что вся Украина тогда говорила за Украину. У меня было ощущение, что я одна против", — говорит певица.

Денис назвал мать "трижды предательницей", а та в ответ заявила, что "выросла духовно" и понимает, что ее ребенку надо "встать на свои грабли". Более того, Повалий говорит, что уверена, что сын когда-то "прозреет".

Она предполагает, что Денис первую "измену" видит еще в разводе с его отцом, вторую — непонятно, а третьей стал переезд в РФ.

Таисия Повалий Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Повалий говорит, что была шокирована тем, как народная любовь быстро переросла в хейт: "Для меня это был шок. Я не верила, что вот тебя все любят, обожают, а потом вдруг ты просто оказалась предательницей".

А самой большой потерей для бывшего депутата стала конфискация ее имущества в пользу Украины. После побега в РФ правоохранители обыскали дом Повалий, изъяли документы и договоры, а недвижимость арестовали. В пользу государства тогда был изъят автомобиль BMW X5, семь земельных участков в Киевской области, жилой дом и домовладение. Более того, артистку, которая выбрала российскую сторону, лишили имущественных прав на музыку и слова девяти хитов.

Она вроде бы начинала новую жизнь в России всего с 10 тысячами долларов.

