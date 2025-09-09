"Відчуваю несправедливість": ображений Волошин заявив, що більше не допомагає ЗСУ

Відомий український блогер, який виїхав з України, образився на багатьох людей, яким допомагав власними коштами. Тепер він публічно зізнався, що більше не підтримує фінансово Збройні сили України.

Related video

Олександр Волошин не приховує своєї образи на українців після серії скандалів, пов’язаних з його висловлюваннями. Своїми думками щодо цього він поділився в черговому подкасті Василя Тимошенка. Кілька фрагментів їхньої розмови опубліковані на YouTube.

Ведучий поцікавився у блогера, чи допомагає він зараз українській армії. Очевидно, маючи на увазі організацію зборів та донати.

Волошин більше не допомагає ЗСУ

"Ні. Не знаю, що відповісти. Чесно як дитина, як маленький пацан всередині я відчуваю несправедливість ще досі. Життя надто коротке, щоб ображатися, але я ще ображаюся трохи. По-перше, ображаюсь на той факт, що були люди, яким я допомагав своїми коштами, а вони стали проти мене. Стас Осман. Є такий чувак. Він навчався у мене на курсі. Коли почалась війна, він одразу пішов воювати… На бронежилет треба, оте треба, це наш учень, будь ласка, те треба. Стасу потрібен дрон. Потім він тупо став проти мене… Щось було заради піару, визнаю, що от я красень, але щось робив від душі. Часто я просто хотів допомагати, бо відчував, що пацани мене захищають. Тому своїх [віддав], може, тисяч 200 чи 250 доларів", — прокоментував Олександр.

В Україну не повернеться

Відповідаючи на запитання, чи планує він повертатися додому, Волошин заперечно похитав головою. Втім, він не виключає, що колись це може трапитися, якщо ситуація зміниться.

"Знаєш, є страх, який тебе рухає вперед, а є страх, який показує: "Чувак, краще не треба". Отакий у мене є страх повернутися в Україну. Я допускаю, що у своєму житті я колись потраплю в тюрму за те, що я забагато базарю, поняв. Але поки що я не готовий — ні в тюрму, ні вмерти щось не хочеться поки що мені. Я не розглядаю позитивних варіантів, якщо я повернуся. Хоча я впевнений, що більшість з того, що зі мною відбулося, через те, що я накрутив собі в голові найгірші сценарії", — зазначив блогер.

Олександр Волошин не приховує своєї образи на українців Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олександра Волошина в Польщі пограбували на понад мільйон гривень.

Блогер, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов знаменитий шлях Сантьяго.

Крім того, він звинуватив журналістку та блогерку Раміну Есхакзай у брехні про його втечу.