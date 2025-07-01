Не менше $5 тисяч: Волошин після втечі з України розказав про свої витрати в Іспанії

Український блогер Олександр Волошин, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов знаменитий шлях Сантьяго та планує показати двогодинне відео про це.

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У своєму Instagram Волошин розповів, що це буде великий ролик про те, чому пішов проходити цей шлях, покинувши все і всіх. У поході він пройшов 800 кілометрів пішки, каже блогер.

Ба більше, Волошин зізнався, що під час перебування в поході він писав пісні, понад 25 треків, один з яких випустить разом з кліпом.

Волошин ходив у похід Фото: instagram.com/voloshyn_xx Волошин пройшов шлях Сантьяго Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Зараз виїжджаю в Іспанію. Весь випуск мені обійдеться не менше 5000 доларів. Зароблю я з цього пару доларів. Раніше я б ніколи цього не зробив. Мені завжди було важливо відбити бабки. А зараз просто використовую те, що колись заробив, для того, щоб зробити якісь важливі речі, які я відчуваю, що маю робити", — написав блогер.

Зокрема, Волошин зізнався, що тепер більше насолоджується процесом, а не результатом.

Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Що таке шлях Сантьяго

Це паломницька дорога до могили апостола Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела, головна частина якої пролягає Північною Іспанією. Сюди люди йдуть з Іспанії, Франції, Польщі чи Нідерландів. Але найголовніше – це прийти до святині. Цікаво, що раніше цей маршрут був індульгенцією, щоб отримати відпущення гріхів.

Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Після проходження шляху Сантьяго я вчусь жити заново. Начебто я тільки народився і почав повзати, іноді встаючи на ноги, а потім знову падаючи і так по колу", — розповідав блогер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександра Волошина в Польщі пограбували на понад мільйон гривень.

Волошин потрапив у скандал після обстрілу росіянами Києва 8 липня 2024 року, відкривши збір постраждалим.

Крім того, у листопаді 2025 стало відомо, що блогер Волошин купив віллу на Балі.