Не менее $5 тысяч: Волошин после побега из Украины рассказал о своих расходах в Испании

Украинский блогер Александр Волошин, который покинул Украину летом прошлого года, прошел знаменитый путь Сантьяго и планирует показать двухчасовое видео об этом.

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В своем Instagram Волошин рассказал, что это будет большой ролик о том, почему пошел проходить этот путь, бросив все и всех. В походе он прошел 800 километров пешком, говорит блогер.

Более того, Волошин признался, что во время пребывания в походе он писал песни, более 25 треков, один из которых выпустит вместе с клипом.

Волошин ходил в поход Фото: instagram.com/voloshyn_xx Волошин прошел путь Сантьяго Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Сейчас выезжаю в Испанию. Весь выпуск мне обойдется не менее 5000 долларов. Заработаю я с этого пару долларов. Раньше я бы никогда этого не сделал. Мне всегда было важно отбить бабки. А сейчас просто использую то, что когда-то заработал, для того, чтобы сделать какие-то важные вещи, которые я чувствую, что должен делать", — написал блогер.

В частности, Волошин признался, что теперь больше наслаждается процессом, а не результатом.

Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Что такое путь Сантьяго

Это паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает по Северной Испании. Сюда люди идут из Испании, Франции, Польши или Нидерландов. Но самое главное — это прийти к святыне. Интересно, что раньше этот маршрут был индульгенцией, чтобы получить отпущение грехов.

Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"После прохождения пути Сантьяго я учусь жить заново. Как будто я только родился и начал ползать, иногда вставая на ноги, а потом снова падая и так по кругу", — рассказывал блогер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александра Волошина в Польше ограбили более чем на миллион гривен.

Волошин попал в скандал после обстрела россиянами Киева 8 июля 2024 года, открыв сбор пострадавшим.

Кроме того, в ноябре 2025 стало известно, что блогер Волошин купил виллу на Бали.