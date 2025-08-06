Блогер-втікач Волошин подарував моделі OnlyFans браслет за сотні тисяч: хто вона (фото)

Блогер Олександр Волошин придбав браслет Cartier для моделі OnlyFans Аліни Миронець. Вартість прикраси оцінюється в понад 400 тисяч грн.

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Волошин та Муронець подорожують Європою. Напередодні вони заїхали до Відня "по важливих справах", про що блогер розповів в Instagram.

Вартість такого браслета — €9000 (близько 430 тисяч грн).

Волошин купив браслет для своєї супутниці Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Коли я роблю подарунок людині, неважливо: я знаю її сто років, чи знаю її два дні, я роблю його не для себе. Я не роблю подарунок, щоб купити цю людину, щоб вона почала до мене краще ставитися. Якщо ця людина пропаде з мого життя, це на мене ніяк не повпливає, тому що я роблю це для себе, тому що я хочу. Я не купую людей. Я не очікую ніякої реакції", — розповів блогер.

Волошин та Миронець у Відні Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Виїзд Олександра Волошина за кордон

Про виїзд з України блогер повідомив у серпні, підтвердивши чутки. Він сказав, що перебуває в Іспанії. Колишній чоловік Анни Трінчер також заявив, що не вважає себе зрадником і "чимало робить, наближаючи перемогу в Україні".

Уже в листопаді стало відомо, що блогер купив віллу на Балі.

Хто така Аліна Миронець

Супутниця Волошина — блогерка та OnlyFans-модель. Дівчина, за її словами, заробляє 500 тисяч грн в місяць. Раніше вона зустрічалася з українським співаком OSTROVSKYI, проте кілька місяців тому пара розійшлася.

Аліна Миронець Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександра Волошина в Польщі пограбували на понад мільйон гривень.

Блогер, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов знаменитий шлях Сантьяго.

Крім того, Волошин звинуватив журналістку та блогерку Раміну Есхакзай у брехні про його втечу.