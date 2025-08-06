Блогер-втікач Волошин подарував моделі OnlyFans браслет за сотні тисяч: хто вона (фото)
Блогер Олександр Волошин придбав браслет Cartier для моделі OnlyFans Аліни Миронець. Вартість прикраси оцінюється в понад 400 тисяч грн.
Волошин та Муронець подорожують Європою. Напередодні вони заїхали до Відня "по важливих справах", про що блогер розповів в Instagram.
Вартість такого браслета — €9000 (близько 430 тисяч грн).
"Коли я роблю подарунок людині, неважливо: я знаю її сто років, чи знаю її два дні, я роблю його не для себе. Я не роблю подарунок, щоб купити цю людину, щоб вона почала до мене краще ставитися. Якщо ця людина пропаде з мого життя, це на мене ніяк не повпливає, тому що я роблю це для себе, тому що я хочу. Я не купую людей. Я не очікую ніякої реакції", — розповів блогер.
Виїзд Олександра Волошина за кордон
Про виїзд з України блогер повідомив у серпні, підтвердивши чутки. Він сказав, що перебуває в Іспанії. Колишній чоловік Анни Трінчер також заявив, що не вважає себе зрадником і "чимало робить, наближаючи перемогу в Україні".
Уже в листопаді стало відомо, що блогер купив віллу на Балі.
Хто така Аліна Миронець
Супутниця Волошина — блогерка та OnlyFans-модель. Дівчина, за її словами, заробляє 500 тисяч грн в місяць. Раніше вона зустрічалася з українським співаком OSTROVSKYI, проте кілька місяців тому пара розійшлася.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олександра Волошина в Польщі пограбували на понад мільйон гривень.
- Блогер, який покинув Україну влітку минулого року, пройшов знаменитий шлях Сантьяго.
Крім того, Волошин звинуватив журналістку та блогерку Раміну Есхакзай у брехні про його втечу.