Беглый блогер Волошин подарил модели OnlyFans браслет за сотни тысяч: кто она (фото)
Блогер Александр Волошин приобрел браслет Cartier для модели OnlyFans Алины Миронец. Стоимость украшения оценивается в более 400 тысяч грн.
Волошин и Муронец путешествуют по Европе. Накануне они заехали в Вену "по важным делам", о чем блогер рассказал в Instagram.
Стоимость такого браслета — €9000 (около 430 тысяч грн).
"Когда я делаю подарок человеку, неважно: я знаю его сто лет или знаю его два дня, я делаю его не для себя. Я не делаю подарок, чтобы купить этого человека, чтобы он начал ко мне лучше относиться. Если этот человек пропадет из моей жизни, это на меня никак не повлияет, потому что я делаю это для себя, потому что я хочу. Я не покупаю людей. Я не ожидаю никакой реакции", — рассказал блогер.
Выезд Александра Волошина за границу
О выезде из Украины блогер сообщил в августе, подтвердив слухи. Он сказал, что находится в Испании. Бывший муж Анны Тринчер также заявил, что не считает себя предателем и "немало делает, приближая победу в Украине".
Уже в ноябре стало известно, что блогер купил виллу на Бали.
Кто такая Алина Миронец
Спутница Волошина — блогер и OnlyFans-модель. Девушка, по ее словам, зарабатывает 500 тысяч грн в месяц. Ранее она встречалась с украинским певцом OSTROVSKYI, однако несколько месяцев назад пара разошлась.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Александра Волошина в Польше ограбили на более чем миллион гривен.
- Блогер, который покинул Украину летом прошлого года, прошел знаменитый путь Сантьяго.
Кроме того, Волошин обвинил журналистку и блогера Рамину Эсхакзай во лжи о его побеге.