Беглый блогер Волошин подарил модели OnlyFans браслет за сотни тысяч: кто она (фото)

Блогер Александр Волошин приобрел браслет Cartier для модели OnlyFans Алины Миронец. Стоимость украшения оценивается в более 400 тысяч грн.

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Волошин и Муронец путешествуют по Европе. Накануне они заехали в Вену "по важным делам", о чем блогер рассказал в Instagram.

Стоимость такого браслета — €9000 (около 430 тысяч грн).

Волошин купил браслет для своей спутницы Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Когда я делаю подарок человеку, неважно: я знаю его сто лет или знаю его два дня, я делаю его не для себя. Я не делаю подарок, чтобы купить этого человека, чтобы он начал ко мне лучше относиться. Если этот человек пропадет из моей жизни, это на меня никак не повлияет, потому что я делаю это для себя, потому что я хочу. Я не покупаю людей. Я не ожидаю никакой реакции", — рассказал блогер.

Волошин и Миронец в Вене Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Выезд Александра Волошина за границу

О выезде из Украины блогер сообщил в августе, подтвердив слухи. Он сказал, что находится в Испании. Бывший муж Анны Тринчер также заявил, что не считает себя предателем и "немало делает, приближая победу в Украине".

Уже в ноябре стало известно, что блогер купил виллу на Бали.

Кто такая Алина Миронец

Спутница Волошина — блогер и OnlyFans-модель. Девушка, по ее словам, зарабатывает 500 тысяч грн в месяц. Ранее она встречалась с украинским певцом OSTROVSKYI, однако несколько месяцев назад пара разошлась.

Алина Миронец Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Волошин обвинил журналистку и блогера Рамину Эсхакзай во лжи о его побеге.