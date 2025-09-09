"Чувствую несправедливость": обиженный Волошин заявил, что больше не помогает ВСУ

Известный украинский блогер, выехавший из Украины, обиделся на многих людей, которым помогал собственными деньгами. Теперь он публично признался, что больше не поддерживает финансово Вооруженные силы Украины.

Александр Волошин не скрывает своей обиды на украинцев после серии скандалов, связанных с его высказываниями. Своими мыслями на этот счет он поделился в очередном подкасте Василия Тимошенко. Несколько фрагментов их разговора опубликованы на YouTube.

Ведущий поинтересовался у блогера, помогает ли он сейчас украинской армии. Очевидно, имея в виду организацию сборов и донаты.

Волошин больше не помогает ВСУ

"Нет. Не знаю, что ответить. Честно как ребенок, как маленький пацан внутри я чувствую несправедливость до сих пор. Жизнь слишком коротка, чтобы обижаться, но я еще обижаюсь немного. Во-первых, обижаюсь на тот факт, что были люди, которым я помогал своими средствами, а они стали против меня. Стас Осман. Есть такой чувак. Он учился у меня на курсе. Когда началась война, он сразу пошел воевать... На бронежилет надо, то надо, это наш ученик, пожалуйста, то надо. Стасу нужен дрон. Потом он тупо стал против меня... Что-то было ради пиара, признаю, что вот я красавец, но что-то делал от души. Часто я просто хотел помогать, потому что чувствовал, что пацаны меня защищают. Поэтому своих [отдал], может, тысяч 200 или 250 долларов", — прокомментировал Александр.

В Украину не вернется

Отвечая на вопрос, планирует ли он возвращаться домой, Волошин отрицательно покачал головой. Впрочем, он не исключает, что когда-то это может случиться, если ситуация изменится.

"Знаешь, есть страх, который тебя двигает вперед, а есть страх, который показывает: "Чувак, лучше не надо". Вот такой у меня есть страх вернуться в Украину. Я допускаю, что в своей жизни я когда-то попаду в тюрьму за то, что я слишком много болтаю, понял. Но пока я не готов — ни в тюрьму, ни умереть что-то не хочется пока что мне. Я не рассматриваю положительных вариантов, если я вернусь. Хотя я уверен, что большинство из того, что со мной произошло, из-за того, что я накрутил себе в голове худшие сценарии", — отметил блогер.

Александр Волошин не скрывает своей обиды на украинцев Фото: Instagram

