Примусово мобілізований блогер Денис передав українцям "привіт" з Іспанії (фото)

Епатажний стиліст, відео примусової мобілізації якого не так давно облетіло всі соцмережі, несподівано опинився за кордоном. Чоловік тепер ділиться враженнями від прогулянок європейськими вулицями.

Related video

За неофіційною інформацією, він разом із дівчиною, блогеркою Софією Комендант наразі перебуває в іспанському місті Валенсія. Обставини, за яких чоловікові вдалося залишити приміщення територіального центру комплектування та виїхати з країни, — залишаються нез'ясованими.

У своєму Instagram Денис знову дуже активний: публікує фотографії з різних локацій за кордоном. Блогер також оголосив про готовність до нової комерційної співпраці з брендами.

Перша заява

Нещодавно він вперше звернувся до своїх підписників з офіційною заявою.

"Привіт, мої дорогі підписники. Дякую вам за розуміння й підтримку. Дякую кожному за те, що вірив в мене й вірить досі. Я продовжую створювати й творити. Не забувайте, що кожен сам творець свого життя", — написав він.

Денис уже хизується фотографіями за кордоном Фото: Instagram

Варто нагадати, що раніше його дівчина, Софія, знімала на відео процес його затримання працівниками ТЦК. Цей запис викликав широкий резонанс у соціальних мережах та став предметом жвавих дискусій серед користувачів.

Підписники хвалять

Цікаво, що під останніми дописами Дениса немає жодного негативного коментаря. Можливо, їх видаляють. "Ах яка в тебе жінка", "Такі ви прекрасні", "Дуже пасує!", "Це добре, що у вас все чудово", "Ульот, тобі дуже личить!", "Рада за вас дуже", "Малий, зроби вдаваний прикол допоможіть, я відповідаю залетить", — пишуть підписники.

"Дякую за ідею", — відповів автор на останній коментар.

У своєму Instagram Денис знову дуже активний Фото: Instagram

У липні блогерку Софію Комендант та її хлопця Дениса зупинили в центрі Києва троє чоловіків у формі поліціянтів. Вони вимагали показати вміст сумок і телефонів, після чого Дениса силоміць посадили в авто, забрали телефон і доправили до Святошинського ТЦК. Софія назвала інцидент "справжнім викраденням".

Дениса примусово мобілізували Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Денис раніше хизувався відео про "будні двох ухилянтів" і про втечу від "ТЦКашників".

Український співак Олександр Кварта долучився до лав Збройних Сил України.

Крім того, пішов до війська київський музикант Андрій Бармалій.