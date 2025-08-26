Відомий музикант мобілізувався до лав ЗСУ: що відомо (фото)

Український музикант Андрій Бармалій долучився до лав ЗСУ. Талановитий київський саксофоніст показався у військовій формі.

Бармалій лаконічно написав у своєму Instagram: "Бажаю здоров’я!". Тим часом прихильники музиканта побажали його берегти себе:

"Гарноï бригади i мiцного здоров’я!".

"Божого й фізичного захисту й броні".

"З Богом, дорогий!"

Більше деталей він не повідомив.

Андрій Бармалій Фото: Instagram

Хто такий Андрій Бармалій

Композитор, перформер, досліджує та документує свій світ музикою, йдеться на його сайті.

​"Досвід пандемії COVID-19 надихнув Андрія на активне створення музики, а повномасштабна російська війна в Україні підштовхнула відмовитися від соціальної ізоляції та почати сольний проєкт. Андрій створює музику під впливом джанглу, джазу, DRUM’N’BASS, року та хіп-хопу — це чуттєва експресивна електоніка, що констатує переплетення машин з людськими долями", — йдеться на сайті музиканта.

Бармалій відомий своїми численними колабораціями з українськими артистами. Він грав із гуртами "Циферблат", Hyphen Dash, брав участь у джем-заходах Fusion. А також виступав у рамках концертної програми з бендом "Стас Корольов 2".

