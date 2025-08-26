Известный музыкант мобилизовался в ряды ВСУ: что известно (фото)

Украинский музыкант Андрей Бармалий присоединился к рядам ВСУ. Талантливый киевский саксофонист показался в военной форме.

Related video

Бармалий лаконично написал в своем Instagram: "Желаю здоровья!". Тем временем поклонники музыканта пожелали ему беречь себя:

"Хорошей бригады и крепкого здоровья!"

"Божьей и физической защиты и брони".

"С Богом, дорогой!"

Больше деталей он не сообщил.

Андрей Бармалий Фото: Instagram

Кто такой Андрей Бармалий

Композитор, перформер, исследует и документирует свой мир музыкой, говорится на его сайте.

"Опыт пандемии COVID-19 вдохновил Андрея на активное создание музыки, а полномасштабная российская война в Украине подтолкнула отказаться от социальной изоляции и начать сольный проект. Андрей создает музыку под влиянием джангла, джаза, DRUM'N'BASS, рока и хип-хопа — это чувственная экспрессивная электоника, констатирующая переплетение машин с человеческими судьбами", — говорится на сайте музыканта.

Бармалий известен своими многочисленными коллаборациями с украинскими артистами. Он играл с группами "Циферблат", Hyphen Dash, участвовал в джем-мероприятиях Fusion. А также выступал в рамках концертной программы с бэндом "Стас Королев 2".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, MELOVIN мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы в апреле 2025 года.