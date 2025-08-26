Известный музыкант мобилизовался в ряды ВСУ: что известно (фото)
Украинский музыкант Андрей Бармалий присоединился к рядам ВСУ. Талантливый киевский саксофонист показался в военной форме.
Бармалий лаконично написал в своем Instagram: "Желаю здоровья!". Тем временем поклонники музыканта пожелали ему беречь себя:
- "Хорошей бригады и крепкого здоровья!"
- "Божьей и физической защиты и брони".
- "С Богом, дорогой!"
Больше деталей он не сообщил.
Кто такой Андрей Бармалий
Композитор, перформер, исследует и документирует свой мир музыкой, говорится на его сайте.
"Опыт пандемии COVID-19 вдохновил Андрея на активное создание музыки, а полномасштабная российская война в Украине подтолкнула отказаться от социальной изоляции и начать сольный проект. Андрей создает музыку под влиянием джангла, джаза, DRUM'N'BASS, рока и хип-хопа — это чувственная экспрессивная электоника, констатирующая переплетение машин с человеческими судьбами", — говорится на сайте музыканта.
Бармалий известен своими многочисленными коллаборациями с украинскими артистами. Он играл с группами "Циферблат", Hyphen Dash, участвовал в джем-мероприятиях Fusion. А также выступал в рамках концертной программы с бэндом "Стас Королев 2".
