У Києві спіймали чоловіка, який знімав "будні ухилянта": поліція відреагувала (відео)

Київська блогерка Софія Комендант показала кадри, як намагалась «відбивати» свого хлопця Дениса у правоохоронців. З її слів, поліціянти нібито проводили затримання за підозрою у розповсюдженні наркотиків, але повезли молодого чоловіка у військкомат замість відділку.

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Кадрами з місця затримання Комендант поділилась ввечері 15 липня. Фокус зібрав усе, що відомо про конфлікт.

Бойфренда блогерки силою затримали й доставили у ТЦК

На відео з місця подій видно, як поліціянти заштовхують у службову машину молодого чоловіка. Дівчина знімає усе на телефон та штовхає правоохоронців, намагаючись його "відбити". Вона і хлопець кричать: "Відпустить", і кличуть на допомогу.

В ході конфлікту один з поліціянтів заявляє, що вони приїхали за викликом. Молодий хлопець, який активно упирається й не дає себе затягнути у машину, погрожує поліціянту, який тримає його за руку, та лається. Відео закінчується тим, що один з правоохоронців комусь дзвонить, сидячи у машині.

Згодом Комендант опублікувала пояснення, що їх з хлопцем зупинили поліціянти й, не представившись та не показавши посвідчень, вимагали показати вміст сумок і телефонів. Згодом телефон Дениса забрали силою, він спробував втекти, і тоді його "жорстко затримали".

"Мене — відштовхують, погрожують, замахуються. Люди навколо намагалися втрутитись, але їм відповіли, що нас нібито затримали за підозрою в розповсюдженні наркотиків. Жодних доказів цього надано не було", — наголосила блогерка.

З її слів, після виклику "підмоги" на місце конфлікту приїхали ще троє чоловіків, які "розпихали" людей від машини силою та погрожували. Врешті посадивши Дениса до машини, його повезли не у відділок, а у Святошинський ТЦК.

Комендант заявила, що там без законної повістки та присутності адвоката її бойфренду погрожували, змушували "підписати документи" та пройти медогляд. Після його відмови зв’язок з хлопцем зник, а пізніше він повідомив, що отримав підписаний документ про проходження ВЛК "без його участі" і їде у розподільчий центр.

"Наразі Денис перебуває у розподільчому центрі. Завтра я передаватиму йому речі. Телефон його йому досі не віддали", — додала блогерка, заявивши про "свавілля, яке може трапитись з будь-ким".

Реакція столичної поліції

У Головному управлінні Нацполіції у Києві 16 липня прокоментували інцидент, не згадуючи імен учасників конфлікту. Правоохоронці підтвердили, що під час патрулювання центру міста затримали 31-річного чоловіка. Однак з’ясувалось, що він був оголошений у розшук за порушення мобілізації.

Перевівши документи порушника, його доставили у Святошинський ТЦК для уточнення даних і направлення на медкомісію. Керівник столичної поліції Дмитро Шумейко ініціював службове розслідування, яке має надати оцінку діям правоохоронців. Поки вони відсторонені від служби.

"Жорстко затриманий" киянин називав себе ухилянтом

Денис, який опинився у центрі мобілізаційного скандалу, вів сторінку у TikTok під ніком di_nossa. Здебільшого його контент був побудований на демонстрації модних образів та спільних відео з дівчиною-блогеркою. Однак також він публікував відео про "будні двох ухилянтів" і про втечу від "ТЦКашників".

Нагадаємо, у ДБР повідомили, що розслідують ймовірне побиття чоловіка під час затримання у Миколаєві. Він був оголошений ТЦК у розшук, військових підозрюють у перевищенні повноважень.

Раніше у соцмережах повідомляли, що працівники ТЦК застосували силу до двох чоловіків у Чернігові. Одного з них вдарили, хоча на відео видно, що він не чинив опору. У військкоматі заявили, що чоловіки були п’яними й агресивними, намагалися розпочати бійку.