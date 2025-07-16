"Це просто викрадення": хлопця блогерки Софії Комендант мобілізували в центрі Києва (фото)

Блогерку Софію Комендант та її хлопця Дениса посеред столиці зупинили троє чоловіків у поліцейській формі з вимогою показати вміст сумок та телефонів, після чого чоловіка мобілізували. Інфлюенсерка каже, що "це просто викрадення".

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Про це Софія Комендант розповіла на своїй сторінці в Instagram. Інцидент стався 15 липня в центрі Києва.

Хлопця блогерки Дениса силою запхали в машину, забрали телефон та відвезли до Святошинського ТЦК замість Печерського. Наразі чоловік перебуває в розподільчому центрі.

"Після кількох хвилин словесного тиску, Денис інстинктивно намагається втекти. Його ловлять, жорстко затримують і починають фізично тягти. Мене — відштовхують, погрожують, замахуються. Люди навколо намагалися втрутитись, але їм відповіли, що нас нібито затримали за підозрою в розповсюдженні наркотиків", — розповіла блогерка підписникам, показавши кадри затримання.

Згодом приїхали поліцейські. Дениса посадили в машину та відвезли у Святошинський ТЦК.

Блогерка Софія Комендант поскаржилася на мобілізацію її хлопця Фото: Instagram

"Без пояснень, без офіційних процедур, без жодної повістки. Це просто викрадення. Там почалося найстрашніше. Йому погрожували і змушували підписати документи, пройти ВЛК. Без присутності адвоката та повістки. За інструкцією юриста, Денис відмовився проходити ВЛК через недостачу документів… Документ про проходження ВЛК йому просто принесли "підписаним" без його участі", — написала Комендант.

Блогерка додала, що їй пишуть багато людей з підтримкою.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Зокрема, у коментарях під відео користувачі мережі просили показати скріншот з додатку "Резерв+", щоб упевнитися, чи були в чоловіка вчасно оновлені дані:

"Пакують, якщо в розшуку. Тому, будь ласка, для повної картини варто показати, чи оновлені військово-облікові документи хлопця".

"О це той тіп, який постив тік ток про будні ухилянта".

"В тебе в профілі жодної згадки про війну чи про якийсь збір, а як зустріли ТЦК так "люююди, дапамажііііть".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співак Міша Крупін заявив, що негативно ставиться до чоловіків, які уникають армії, тому "з радістю" став би працівником ТЦК.

Нікіта Ломакін, якого примусово мобілізували кілька тижнів тому, розповів, як справляється з різкою зміною способу життя.

Крім того, журналіст Богдан Буткевич підтвердив, що був мобілізований.