Хотів до армії, але без уваги "гієн": Буткевич прокоментував свою мобілізацію
Журналіст Богдан Буткевич підтвердив, що був мобілізований. А також вчергове заявив, що співпрацював із ГУР, що в Головному управлінні розвідки спростовують.
Журналіст Богдан Буткевич розповів, що невдовзі розпочне курс базового військового вишколу в одному з навчальних центрів. Його дружина раніше повідомляла, що її чоловіка мобілізували після критики на адресу народної депутатки Мар’яни Безуглої. Допис Буткевич опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Бачить Бог — я хотів потрапити до армії без привертання уваги санітарів та гієн. Але що ж — сталося як сталося", - написав журналіст та опублікував фото військового квитка.
Буткевич наполягає, що до своєї мобілізації співпрацював із "певними структурами" Сил оборони. За його словами, є "документи з печатками", що це підтверджують гарні результати його роботи.
Водночас журналіст наголосив, що з поваги до безпеки людей, з якими він працював, та задля збереження конфіденційності завдань, які виконував, він не буде коментувати цього періоду свого життя.
"Хто знає — той знає. Хто не знає — той бреше й ллє бруд. Я запам'ятав як підтримку друзів, так і злобні накиди ворогів. Нікому нічого не забуду і всі із часом отримають повну інформацію про події, хто за ними стояв, що робив і як діяв. Але це все — вже після війни", — написав журналіст.
Він розказав, що зараз він готується розпочати базовий військовий вишкіл в одному з навчальних центрів. Де буде далі служити, журналіст не розголошує, бо, як пояснив, це може змінитись.
"Але раз уж моя скромна персона викликала такі пристрасті, то обов'язково повідомлю про своє місце несення служби - якщо буде дозвіл керівництва, само собою", - пояснив журналіст.
Раніше дружина Буткевича, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, розповіла, що після критики народної депутатки Мар’яни Безуглої її чоловіка звільнили з Головного управління розвідки Міноборони. Вона також заявляла, що Буткевичу, попри обмеження, повернули статус військовозобовʼязаного.
Водночас у ГУР повідомили, що журналіст у них не працював.
"Богдан Буткевич не був і не є співробітником Головного управління розвідки", - сказали в ГУР.
У Київському міському ТЦК та СП розповіли, що Буткевич перебував на військовому обліку, мав бронювання до цього і не був у розшуку. Журналіста визнали придатним до служби в частинах забезпечення.
Нагадаємо, Фокус писав про мобілізацію Богдана Буткевича та про все, що відомо про цю справу.
А 9 липня ми повідомляли, що Федерація роботодавців України вимагає усунути "лазівку" для ТЦК в законодавстві, яка дозволяє мобілізацію в момент бронювання. Роботодавці вимагають встановити мораторій на мобілізацію під час розгляду заявки на бронювання.