Хотів до армії, але без уваги "гієн": Буткевич прокоментував свою мобілізацію

Журналіст Богдан Буткевич підтвердив, що був мобілізований. А також вчергове заявив, що співпрацював із ГУР, що в Головному управлінні розвідки спростовують.

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Журналіст Богдан Буткевич розповів, що невдовзі розпочне курс базового військового вишколу в одному з навчальних центрів. Його дружина раніше повідомляла, що її чоловіка мобілізували після критики на адресу народної депутатки Мар’яни Безуглої. Допис Буткевич опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Бачить Бог — я хотів потрапити до армії без привертання уваги санітарів та гієн. Але що ж — сталося як сталося", - написав журналіст та опублікував фото військового квитка.

Пост Богдана Буткевича Фото: Скріншот

Буткевич наполягає, що до своєї мобілізації співпрацював із "певними структурами" Сил оборони. За його словами, є "документи з печатками", що це підтверджують гарні результати його роботи.

Водночас журналіст наголосив, що з поваги до безпеки людей, з якими він працював, та задля збереження конфіденційності завдань, які виконував, він не буде коментувати цього періоду свого життя.

"Хто знає — той знає. Хто не знає — той бреше й ллє бруд. Я запам'ятав як підтримку друзів, так і злобні накиди ворогів. Нікому нічого не забуду і всі із часом отримають повну інформацію про події, хто за ними стояв, що робив і як діяв. Але це все — вже після війни", — написав журналіст.

Він розказав, що зараз він готується розпочати базовий військовий вишкіл в одному з навчальних центрів. Де буде далі служити, журналіст не розголошує, бо, як пояснив, це може змінитись.

Військовий квиток Богдана Буткевича Фото: Скріншот

"Але раз уж моя скромна персона викликала такі пристрасті, то обов'язково повідомлю про своє місце несення служби - якщо буде дозвіл керівництва, само собою", - пояснив журналіст.

Раніше дружина Буткевича, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, розповіла, що після критики народної депутатки Мар’яни Безуглої її чоловіка звільнили з Головного управління розвідки Міноборони. Вона також заявляла, що Буткевичу, попри обмеження, повернули статус військовозобовʼязаного.

Водночас у ГУР повідомили, що журналіст у них не працював.

"Богдан Буткевич не був і не є співробітником Головного управління розвідки", - сказали в ГУР.

У Київському міському ТЦК та СП розповіли, що Буткевич перебував на військовому обліку, мав бронювання до цього і не був у розшуку. Журналіста визнали придатним до служби в частинах забезпечення.

Нагадаємо, Фокус писав про мобілізацію Богдана Буткевича та про все, що відомо про цю справу.

А 9 липня ми повідомляли, що Федерація роботодавців України вимагає усунути "лазівку" для ТЦК в законодавстві, яка дозволяє мобілізацію в момент бронювання. Роботодавці вимагають встановити мораторій на мобілізацію під час розгляду заявки на бронювання.