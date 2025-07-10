"Видалив пост про Безуглу на прохання ГУР": що відомо про мобілізацію журналіста Буткевича

Журналіста та телеведучого Богдана Буткевича після повторної військово-лікарської комісії направили на пункт збору. Його дружина Марина Данилюк-Єрмолаєва стверджує, що чоловіка "заднім числом" звільнили з Головного управління розвідки і мобілізували після критики на адресу народної депутатки Мар'яни Безуглої. В ГУР заперечують, що Буткевич колись працював у відомстві.

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Новина про направлення журналіста на пункт збору викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Фокус розповідає, що відомо про ситуацію з мобілізацією Богдана Буткевича.

Мобілізація Богдана Буткевича: версія дружини журналіста

Дружина Богдана Буткевича, журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва ввечері 9 липня повідомила, що її чоловіка нібито звільнили з ГУР "заднім числом" та повернули йому статус військовозобов'язаного за критику в бік народної депутатки України Мар'яни Безуглої. За словами журналістки, її чоловік прийшов до ТЦК та СП для оновлення даних, але його попри хвороби очей відправили на пункт збору.

Дружина Богдана Буткевича стверджує, що її чоловіка "заднім числом" звільнили з ГУР Фото: скриншот

Реакція Безуглої на мобілізацію Буткевича

Народна депутатка України Мар'яна Безугла у відповідь на допис Марини Данилюк-Єрмолаєвої заявила, що політична партія "Європейська солідарність" звинувачує її у "бусифікації якогось обмежено придатного Богдана Буткевича". Трохи згодом вона додала, що якби за критику в її бік "хапали в ТЦК, то пару бригад уже б зібрала".

Безугла заявила, що в "бусифікації" Буткевича її звинувачує партія "ЄС" Фото: скриншот

Звільнення Богдана Буткевича спростували в ГУР

Попри ствердження Марини Данилюк-Єрмолаєвої про те, що її чоловік в останні роки "позаштатно виконував проєкти" на території РФ для української розвідки, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили журналістам hromadske, що журналіст Богдан Буткевич ніколи не був і не є їхнім співробітником.

Марина Данилюк-Ярмолаєва сказала в коментарі "Детектору медіа", що ситуацію з документами про співпрацю з розвідкою більш детально за можливості прояснить сам Богдан Буткевич. Також, за її словами, її чоловік видалив допис про Мар'яну Безуглу на прохання ГУР.

Інформація від ЗСУ про мобілізацію Буткевича

Речник Сухопутних військ Збройних сил України, полковник Віталій Саранцев розповів "Українській правді", що бронювання від мобілізації Богдан Буткевич мав до квітня 2025 року, потім після ухвалення нового закону статус "обмежено придатний" був із нього знятий. Журналіст прийшов на повторну військово-лікарську комісію та отримав статус придатного для служби у військових частинах забезпечення. Після цього його направили до збірного пункту, а звідти — до навчального центру для проходження базової загальної військової підготовки.

Реакція суспільства на мобілізацію Буткевича

Політики та активісти неоднозначно відреагували на мобілізацію Буткевича. Народні депутати від партії "Європейська солідарність" Софія Федина, Олексій Гончаренко та Володимир Ар'єв засудили рішення про мобілізацію журналіста.

Софія Федина засудила мобілізацію журналіста Богдана Буткевича Фото: Скриншот Олексій Гончаренко після мобілізація Богдана Буткевича наполягає на розформуванні ТЦК Фото: Скриншот

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ЗСУ Віктор Трегубов своєю чергою зазначив, що незрозуміло, як Богдан Буткевич працював із ГУР, адже з офіційної посади його звільнити за один день не могли, а неофіційна робота бронювання не дає.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов вказав на незрозумілі моменти в повідомленнях про мобілізацію Богдана Буткевича Фото: скриншот

Блогер та військовий із псевдонімом "Сініцин" у своєму акаунті "Майор" у мережі Х наголосив, що позаштатна робота на ГУР не дає права на відстрочку від мобілізації.

Військовий із псевдонімом "Сініцин" прокоментував мобілізацію Буткевича Фото: скриншот

Журналіст та військовий Євген Спірін назвав свого колегу Богдана Буткевича "внєштатною бусінкою", яка "працює на ютуб-фронт" і не бажає йти у реальне військо.

Журналіст і військовий Спірін назвав Буткевича "внєштатною бусінкою" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 липня Фокус писав, що Федерація роботодавців України вимагає усунути "лазівку" для ТЦК в законодавстві, яка дозволяє мобілізацію в момент бронювання. Роботодавці вимагають встановити мораторій на мобілізацію під час розгляду заявки на бронювання.

Народний депутат Олександр Федієнко 8 липня розповідав, що через посилення атак Росії українські ТЦК стануть мобільними та децентралізованими.