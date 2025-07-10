Мобілізація Буткевича: політики та активісти неоднозначно відреагували на ситуацію з журналістом

Народні депутати чинного скликання Верховної Ради від фракції "ЄС" розкритикували рішення про мобілізацію журналіста Богдана Буткевича. Водночас припускають, що це могла бути помста за публікації з негативними заявами щодо чинної влади. Втім, інші коментатори радіють діям військкомів та нагадують Буткевичу про його попередні дописи у соцмережах щодо загальної мобілізації українців.

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На підтримку Буткевича виступили народні депутати від партії "Європейська солідарність" Софія Федина та Олексій Гончаренко. Крім того, є публікації в підтримку від підсанкційного активіста Ігоря Мосійчука та військового Романа Червінського. Фокус відшукав реакції політиків, громадських активістів, пересічних громадян на інформацію про мобілізацію журналіста.

У соцмережах є різні оцінки щодо дій терцентру комплектування та заяви дружини Марини Данилюк-Єрмолаєвої.

Мобілізація Буткевича — реакція політиків та військових

Народні депутати від "Євросолідарності" Софія Федина, Олексій Гончаренко та Володимир Ар'єв однозначно підтримують журналіста Буткевича. Політики пишуть, що мобілізація — це начебто помста влади за його публікації. Федина написала, що інцидент, ймовірно, відбувся після заяв з критикою нардепки від "Слуг народу" Мар'яни Безуглої. На думку політикині, Буткевича не мали б призивати, оскільки у нього проблеми із зором. Ар'єв вважає, що це "використання мобілізації з метою залякування вільних людей".

Мобілізація Буткевича - реакція Гончаренка Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - реакція Федини Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - реакція Ар'єва Фото: Скриншот

Тим часом спікер ОСУВ "Хортиця" ЗСУ Віктор Трегубов написав на Facebook про плутанину з інформацією про Буткевича. На його думку, не ясно, як саме він працював у ГУР і як можливе звільнення з армії, якщо його все ж призвали. Також не зрозуміла ситуація з обмеженням по зору й тим, що робити далі. Блогер та військовий Синіцин своєю чергою зауважив у акаунті X "Майор", що позаштатні співробітники ГУР не мають права на відстрочку від мобілізації. Також у нього є питання щодо "культурної контрпропаганди", якою, ймовірною, займався Буткевич.

Мобілізація Буткевича — реакція Трегубова Мобілізація Буткевича — реакція Синіцина Фото: Скриншот

Аналогічну критичну реакцію на ситуацію з журналістом опублікував журналіст та військовий Євген Спірін. Він назвав Буткевича "внєштатною бусінкою", яка чомусь не хоче у реальне військо.

Мобілізація Буткевича — реакція Спіріна Фото: Скриншот

Реакція експолітиків та активістів на дії ТЦК

Однозначна критика влади щодо мобілізації Буткевича — у дописах у соцмережах екснардепа Борислава Берези, ексвійськового Романа Червінського, журналістки Альони Яхно та підсанкційного експолітика Ігоря Мосійчука.

Зокрема, Береза написав, що журналіст насправді офіційно працював у ГУР Міноборони і дійсно займався культурною контрпропагандою на території РФ. На його думку, мобілізація сталась через критику Безуглої, яка начебто викликала "істерику в офісу президента". Після цього журналіста звільнило ГУР під тиском "Банкової" і на нього "влаштували засідку працівники ТЦК". Екснардеп впевнений, що в Буткевича є інвалідність, і тому не ясно, як той пройшов військово-лікарську комісію.

Червінський зауважив, що журналіст був "одним з небагатьох, хто не боявся говорити правду". Тим часом Мосійчук та Яхно припустили, що Буткевич, навпаки, працював на владу і назвали його "позеленівшим".

Мобілізація Буткевича - реакція Берези Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - реакція Мосійчука Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - реакція Червінського Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - реакція Яхно Фото: Скриншот

Коментарі громадян щодо мобілізації Буткевича

У мережі можна відшукати реакцію людей на заяву Буткевича під час одного з ефірів. На відео чути, як журналіст виправдовує будь-які дії ТЦК, які є правомірними у воєнний час. Під свіжими дописами політиків та активістів є коментарі людей щодо його раптової мобілізації. Хтось писав, що він отримав те, на що заслуговував, інші — підтримували та співчували.

Кілька реакцій є під останнім дописом на сторінці Facebook: журналіст анонсував відео про Китай, а люди реагували на дії військкомів. Зокрема, коментатори не розуміють, як працівник ГУР міг втратити, а потім повернути статус військовозобов'язаного.

Мобілізація Буткевича - коментар про ГУР Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - коментар про обмежену придатність Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - коментар про критику влади Фото: Скриншот Мобілізація Буткевича - коментар про ТЦК Фото: Скриншот

Богдан Буткевич і мобілізація — деталі

Зазначимо, увечері 9 липня дружина журналіста Буткевича, Марина Данилюк-Єрмолаєва, повідомила про раптову мобілізацію чоловіка. З її слів, він мав статус непридатний через проблеми із зором — кератоконус (на цей час допис недоступний). На її думку, причина дій військкомів — допис про нардепку Безуглу, який з'явився кілька днів тому. Безугла відразу відреагувала: заявила, що не знає цього журналіста і не причетна до дій ТЦК.

Нагадуємо, у червні Фокус писав про суд над працівником військкомату, який, як підозрюють, побив цивільного під час перевірки облікових документів.