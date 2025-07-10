Мобилизация Буткевича: политики и активисты неоднозначно отреагировали на ситуацию с журналистом

Народные депутаты действующего созыва Верховной Рады от фракции "ЕС" раскритиковали решение о мобилизации журналиста Богдана Буткевича. При этом предполагают, что это могла быть месть за публикации с негативными заявлениями относительно действующей власти. Впрочем, другие комментаторы радуются действиям военкоматов и напоминают Буткевичу о его предыдущих сообщениях в соцсетях о всеобщей мобилизации украинцев.

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В поддержку Буткевича выступили народные депутаты от партии "Европейская солидарность" София Федина и Алексей Гончаренко. Кроме того, есть публикации в поддержку от подсанкционного активиста Игоря Мосийчука и военного Романа Червинского. Фокус отыскал реакции политиков, общественных активистов, рядовых граждан на информацию о мобилизации журналиста.

В соцсетях есть разные оценки относительно действий терцентра комплектования и заявления жены Марины Данилюк-Ермолаевой.

Мобилизация Буткевича — реакция политиков и военных — реакция политиков и военных

Народные депутаты от "Евросолидарности" София Федина, Алексей Гончаренко и Владимир Арьев однозначно поддерживают журналиста Буткевича. Политики пишут, что мобилизация — это якобы месть власти за его публикации. Федина написала, что инцидент, вероятно, произошел после заявлений с критикой нардепа от "Слуг народа" Марьяны Безуглой. По мнению политика, Буткевича не должны были бы призывать, поскольку у него проблемы со зрением. Арьев считает, что это "использование мобилизации с целью запугивания свободных людей".

Мобилизация Буткевича — реакция Гончаренко Мобилизация Буткевича — реакция Федины Мобилизация Буткевича — реакция Арьева

Тем временем спикер ОСУВ "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов написал на Facebook о путанице с информацией о Буткевиче. По его мнению, не ясно, как именно он работал в ГУР и как возможно увольнение из армии, если его все же призвали. Также не понятна ситуация с ограничением по зрению и тем, что делать дальше. Блогер и военный Синицын, в свою очередь, отметил в аккаунте X "Майор", что внештатные сотрудники ГУР не имеют права на отсрочку от мобилизации. Также у него есть вопросы по "культурной контрпропаганде", которой, вероятно, занимался Буткевич.

Мобилизация Буткевича — реакция Трегубова Мобилизация Буткевича — реакция Синицына

Аналогичную критическую реакцию на ситуацию с журналистом опубликовал журналист и военный Евгений Спирин. Он назвал Буткевича "внештатной бусинкой", которая почему-то не хочет в реальную армию.

Мобилизация Буткевича — реакция Спирина Фото: Скриншот

Реакция экс-политиков и активистов на действия ТЦК

Однозначная критика власти и мобилизации Буткевича — в сообщениях в соцсетях экс-нардепа Борислава Березы, экс-военного Романа Червинского, журналистки Алены Яхно и подсанкционного экс-политика Игоря Мосийчука.

В частности, Береза написал, что журналист на самом деле официально работал в ГУР Минобороны и действительно занимался культурной контрпропагандой на территории РФ. По его мнению, мобилизация произошла из-за критики Безуглой, которая якобы вызвала "истерику в офисе президента". После этого журналиста уволило ГУР под давлением "Банковой" и на него "устроили засаду работники ТЦК". Экс-нардеп уверен, что у Буткевича есть инвалидность, и поэтому не ясно, как тот прошел военно-врачебную комиссию.

Червинский отметил, что журналист был "одним из немногих, кто не боялся говорить правду". Между тем Мосийчук и Яхно предположили, что Буткевич, наоборот, работал на власть и назвали его "позеленевшим".

Мобилизация Буткевича — реакция Березы Мобилизация Буткевича — реакция Мосийчука Мобилизация Буткевича — реакция Червинского Мобилизация Буткевича — реакция Яхно

Комментарии граждан относительно мобилизации Буткевича

В сети можно отыскать реакцию людей на заявление Буткевича, во время одного из эфиров. На видео слышно, как журналист оправдывает любые действия ТЦК, которые являются правомерными в военное время. Под свежими сообщениями политиков и активистов есть комментарии людей относительно его внезапной мобилизации. Кто-то писал, что он получил то, чего заслуживал, другие — поддерживали и сочувствовали.

Несколько реакций есть под последним сообщением на странице Facebook: журналист анонсировал видео о Китае, а люди реагировали на действия военкома. Среди прочего, комментаторы не понимают, как работник ГУР мог потерять, а затем вернуть статус военнообязанного.

Мобилизация Буткевича — комментарий о ГУР Мобилизация Буткевича — комментарий об ограниченной пригодности Мобилизация Буткевича — комментарий о критике власти Мобилизация Буткевича — комментарий о ТЦК

Богдан Буткевич и мобилизация — детали

Отметим, вечером 9 июля жена журналиста Буткевича, Марина Данилюк-Ермолаева, сообщила о внезапной мобилизации мужа. По ее словам, он имел статус непригоден из-за проблем со зрением — кератоконус (в настоящее время сообщение недоступно). По ее мнению, причина действий военкомов — сообщение о нардепе Безуглой, которое появилось несколько дней назад. Безуглая сразу отреагировала: заявила, что не знает этого журналиста и не причастна к действиям ТЦК.

Напоминаем, в июне Фокус писал о суде над работником военкомата, который, как подозревают, избил гражданского во время проверки учетных документов.