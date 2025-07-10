"Позволил себе критику Безуглой": жена ведущего Буткевича обвинила ГУР в "увольнении" мужа задним числом

Журналиста Богдана Буткевича отвезли на пункт сбора ДВРЗ, когда он пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Киеве уточнить свой статус военнообязанного.

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Это произошло якобы из-за того, что Буткевич в одном из своих сообщений раскритиковал народного депутата Марьяну Безуглую, заявила жена журналиста Марина Данилюк-Ермолаева.

"Он позволил себе критику Марьяны Безуглой, потому что руководству ГУР прилетело по шапке сразу после сообщения Буткевича, буквально вчера ГУР прекратил сотрудничество с Богданом, а сегодня его уволили задним числом, более того вернули статус военнообязанного в Резерве и сразу же забросили в розыск!", — написала Данилюк-Ермолаева.

По ее словам, Буткевича собираются отправить в учебный центр Десна несмотря на то, что он имеет несколько болезней глаз.

"ВВК предлагало его вообще списать, но он попросил сделать его хотя бы ограниченно годным для возможности службы в ГУР! Все документы с диагнозами у него есть! Не одно исследование. Более того, кератоконус вообще нашли на ВВК!", — отметила Данилюк-Ермолаева.

Она также заявила, что Богдан Буткевич последние годы "внештатно выполнял проекты" для ГУР на территории РФ.

"Мы обсуждали общую канву его работы для спецслужб. У него все было в порядке с документами, ТЦК, ВВК и он стоял в системе Резерв+. Это было его решение, я его поддержала как хорошая жена. Богдан сам принял решение о таком сотрудничестве, потому что имеет несколько болезней глаз, которые ограничивали его службу в классическом понимании", — пояснила женщина.

В то же время жена Буткевича подчеркнула, что "коллеги по ГУР" якобы не скрывают, что это прямое указание с Банковой.

"Мы с мужем никогда не прятались от ответственности, поддерживали армию и активно делали все для наших топ-бригад, ключевых аэродромов и ПВО. Я в а*уи от е*у*ого свинства, когда человека, который не прятался от армии — по указанию Банковой делают конченым уклонистом и до**ойо*ом", — отметила Данилюк-Ермолаева.

Сообщение Данилюк-Ермолаевой Фото: Скриншот

Реакция Марьяны Безуглой

В своем телеграмм-канале Марьяна Безуглая заявила, что это политическая партия "Европейская солидарность" обвиняет ее в "бусификации какого-то ограниченно пригодного Богдана Буткевича".

"Вы переели грибов Железняка? Кто за кого в этих глюках, запуталась?", — написала Безуглая.

Пост Безуглой Фото: скриншот

На момент публикации материала ГУР не комментировало информацию о мобилизации или "увольнении" из своих рядов Богдана Буткевича.

Напомним, 9 июля в Минобороны объяснили, как и когда вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре.

Фокус также писал о том, что работодатели требуют от украинской власти устранить "лазейку" для ТЦК, которое дает возможность мобилизовать работников в момент, когда на них подают документы по брони.