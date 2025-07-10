"Дозволив собі критику Безуглої": дружина ведучого Буткевича звинуватила ГУР у "звільненні" чоловіка заднім числом

Журналіста Богдана Буткевича відвезли на пункт збору ДВРЗ, коли він прийшов до територіального центру комплектування і соціальної підтримки у Києві уточнити свій статус військовозобов'язаного.

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Це сталось нібито через те, що Буткевич в одному зі своїх дописів розкритикував народну депутатку Мар'яну Безуглу, заявила дружина журналіста Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"Він дозволив собі критику Марʼяни Безуглої, бо керівництву ГУР прилетіло по шапці одразу після допису Буткевича, буквально вчора ГУР припинив співпрацю з Богданом, а сьогодні його звільнили заднім числом, більше того повернули статус військовозобовʼязаного в Резерві і одразу ж закинули в розшук!", — написала Данилюк-Єрмолаєва.

За її словами, Буткевича збираються відправити до навчального центру Десна попри те, що він має кілька хвороб очей.

"ВЛК пропонувало його взагалі списати, але він попросив зробити його хоча б обмежено придатним для можливості служби в ГУР! Всі документи з діагнозами у нього є! Не одне дослідження. Більше того, кератоконус взагалі знайшли на ВЛК!", — зазначила Данилюк-Єрмолаєва.

Вона також заявила, що Богдан Буткевич останні роки "позаштатно виконував проєкти" для ГУР на території РФ.

"Ми обговорювали загальну канву його роботи для спецслужб. У нього все було в порядку з документами, ТЦК, ВЛК і він стояв у системі Резерв+. Це було його рішення, я його підтримала як хороша дружина. Богдан сам прийняв рішення про таку співпрацю, бо має кілька хвороб очей, які обмежували його службу в класичному розумінні", — пояснила жінка.

Водночас дружина Буткевича підкреслила, що "колеги по ГУР" нібито не приховують, що це пряма вказівка з Банкової.

"Ми з чоловіком ніколи не ховались від відповідальності, підтримували армію і активно робили все для наших топ-бригад, ключових аеродромів і ППО. Я в а*уї від є*у*ого свинства, коли людину, яка не ховалась від армії — за вказівкою Банкової роблять конченим ухилянтом і до**ойо*ом", — наголосила Данилюк-Єрмолаєва.

Допис Данилюк-Єрмолаєвої Фото: Скриншот

Реакція Мар'яни Безуглої

У своєму телеграм-каналі Мар'яна Безугла заявила, що це політична партія "Європейська солідарність" звинувачує її у "бусифікації якогось обмежено придатного Богдана Буткевича".

"Ви переїли грибів Железняка? Хто за кого у цих глюках, заплуталась?", — написала Безугла.

Пост Безуглої Фото: скриншот

На момент публікації матеріалу ГУР не коментувало інформації щодо мобілізації чи "звільнення" зі своїх лав Богдана Буткевича.

Нагадаємо, 9 липня в Міноборони пояснили, як та коли повернутись з СЗЧ за спрощеною процедурою.

Фокус також писав про те, що роботодавці вимагають від української влади усунути "лазівку" для ТЦК, яке дає можливість мобілізовувати працівників в момент, коли на них подають документи щодо броні.