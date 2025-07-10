Мобілізація Богдана Буткевича: в ГУР заперечують звільнення журналіста "заднім числом"

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заперечують, що журналіст Богдан Буткевич працював у відомстві. Перед цим дружина журналіста Марина Данилюк-Єрмолаєва стверджувала, що її чоловіка "заднім числом" звільнили з ГУР і мобілізували попри проблеми зі здоров'ям через критику на адресу народної депутатки Мар'яни Безуглої.

Related video

Неназвані представники ГУР повідомили в коментарі hromadske, що журналіст ніколи в них не працював. В розвідці стверджують, що Буткевич "не був і не є" їхнім співробітником.

Сам Богдан Буткевич на момент публікації новини особисто не коментував ситуацію.

Богдана Буткевича відправили на БЗВП: пояснення ЗСУ

Речник Сухопутних військ Збройних сил України, полковник Віталій Саранцев у коментарі "Українській правді" розповів, що Богдан Буткевич мав бронювання від мобілізації до квітня 2025 року, втім у зв'язку зі змінами в законодавстві вона була знята. З попереднім висновком військово-лікарської комісії "обмежено придатний" він самостійно прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проте повторна ВЛК визнала його придатним для служби у військових частинах забезпечення.

За словами Саранцева, Буткевич був направлений до збірного пункту, а після цього — до навчального центру для проходження базової загальної військової підготовки для обмежено придатних.

Дружина Богдана Буткевича Марина Данилюк-Єрмолаєва повідомила про нібито звільнення її чоловіка з ГУР Фото: Facebook

Богдана Буткевича мобілізували: що відомо

Дружина журналіста Богдана Буткевича, Марина Данилюк-Єрмолаєва, ввечері 10 липня повідомила, що її чоловіка відвезли на пункт збору у Києві, коли він прийшов уточнити дані до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. За словами Марини Данилюк-Єрмолаєвої, нібито після критики в бік народної депутатки Мар'яни Безуглої журналіста "заднім числом" звільнили з ГУР, для якої він "позаштатно виконував проєкти" на території РФ в останні роки. Дружина Буткевича також стверджує, що через хворобу очей її чоловік є обмежено придатним за висновками військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, 8 липня речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев казав, що попри удари РФ по ТЦК мобілізація в Україні триватиме.