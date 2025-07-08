"Мобілізація тривала, триває і буде тривати": в Сухопутних військах прокоментували удари РФ по ТЦК

Російські військові атакують ТЦК та СП, намагаючись зірвати мобілізацію в Україні. Але у Сухопутних військах ЗСУ заявили, що, попри зусилля ворога, мобілізація триватиме.

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Ударами по ТЦК агресор намагається зірвати мобілізацію. Утім, зусилля ворога марні, зауважив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що хоча росіяни цілеспрямовано б’ють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, але страждають також цивільні. Адже під час ударів по Харкову та Запоріжжю була пошкоджена міська інфраструктура, автомобілі, які проїжджали повз та люди, які йшли вулицею.

Росія атакувала ТЦК в Харкові Фото: ДСНС

"Це така вже традиційна тактика ворога, завдавати удари не тільки по ТЦК, а разом з тим нищити цивільні мирні об'єкти", – зауважив Саранцев.

На тлі ударів Росії по ТЦК, речник Сухопутних військ прокоментував хід мобілізації в Україні.

"Попри всі зусилля ворога, який прагне пригальмувати цей процес, або навіть зупинити його, мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати", – підкреслив Саранцев.

Речник Сухопутних військ ЗСУ додав, усе зроблене для того, щоб процес комплектації й поповнення підрозділів Сил оборони залишався неспинним.

Напередодні, коментуючи удари по ТЦК в Харкові та Запоріжжі, Віталій Саранцев сказав, що, окрім зриву мобілізації, Росія намагається також посіяти страх серед цивільних. Адже багато ТЦК розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.

Росія атакувала ТЦК в Харкові Фото: ДСНС

"Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку", – сказав Саранцев.

Нагадаємо, через загрозу систематичних атак з боку РФ на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки ці установи можуть змінити формат роботи та збільшити частку надання послуг дистанційно.

А колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що Служба безпеки України повинна затримувати громадян, які публічно радіють російським ударам по ТЦК. Він вважає, що за схвалення ворожих атак потрібно судити, як за державну зраду.