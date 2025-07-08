"Мобилизация продолжалась, продолжается и будет продолжаться": в Сухопутных войсках прокомментировали удары РФ по ТЦК

Российские военные атакуют ТЦК и СП, пытаясь сорвать мобилизацию в Украине. Но в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что, несмотря на усилия врага, мобилизация будет продолжаться.

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Ударами по ТЦК агрессор пытается сорвать мобилизацию. Впрочем, усилия врага напрасны, отметил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Он отметил, что хотя россияне целенаправленно бьют по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, но страдают также гражданские. Ведь во время ударов по Харькову и Запорожью была повреждена городская инфраструктура, автомобили, которые проезжали мимо и люди, которые шли по улице.

Россия атаковала ТЦК в Харькове Фото: ГСЧС

"Это такая уже традиционная тактика врага, наносить удары не только по ТЦК, а вместе с тем уничтожать гражданские мирные объекты", — отметил Саранцев.

На фоне ударов России по ТЦК, спикер Сухопутных войск прокомментировал ход мобилизации в Украине.

"Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс, или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться", — подчеркнул Саранцев.

Представитель Сухопутных войск ВСУ добавил, все сделано для того, чтобы процесс комплектации и пополнения подразделений Сил обороны оставался непрерывным.

Накануне, комментируя удары по ТЦК в Харькове и Запорожье, Виталий Саранцев сказал, что, кроме срыва мобилизации, Россия пытается также посеять страх среди гражданских. Ведь многие ТЦК расположены в густонаселенных районах с развитой инфраструктурой.

Россия атаковала ТЦК в Харькове Фото: ГСЧС

"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, скорее всего, делает ставку", — сказал Саранцев.

Напомним, из-за угрозы систематических атак со стороны РФ на территориальные центры комплектования и социальной поддержки эти учреждения могут изменить формат работы и увеличить долю предоставления услуг дистанционно.

А бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Служба безопасности Украины должна задерживать граждан, которые публично радуются российским ударам по ТЦК. Он считает, что за одобрение вражеских атак нужно судить, как за государственную измену.